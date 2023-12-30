14362 مستفيداً من فعاليات جمعية أم المؤمنين في عجمان

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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استقطبت جمعية أم المؤمنين 14362 مستفيداً من مُجمل فعالياتها للعام 2023، التي بلغت 183 فعالية حضورية وافتراضية، منوعة ما بين محاضرات وورش تدريبية، ودورات مهنية ومعارض وملتقيات، شملت كافة المجالات الصحية والاجتماعية والتكنولوجية والرياضية وغيرها.

وقالت أسماء شهداد، المدير التنفيذي للجمعية إن استراتيجية الجمعية تتماشى مع الرؤية التنموية لقيادتنا الحكيمة، بما يضمن توسيع نطاق فعالياتها ومشاركاتها التي تستهدف كافة أطياف المجتمع، لإحداث التنمية الفكرية ومواكبة متغيرات العصر.

من جهتها، قالت موزة الكتبي مديرة مركز «مودة» الأسري التابع للجمعية، والمختص في الحفاظ على كيان الأسرة، إنه تم تقديم 131 استشارة أسرية، تنوعت بين المجالات التربوية والزوجية والاجتماعية الذاتية، وأكدت أن المركز يعمل وفقاً لتوجيهات رئيسة الجمعية الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، قرينة صاحب السمو حاكم عجمان، بتكثيف الجهود التي من شأنها أن تحافظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تمكين قيمة الاستقرار الأسري.

وأضافت أن المركز مستمر للسنة الثالثة على التوالي في تنفيذ برنامج جلسات مودة الحوارية، حيث ناقشنا من خلال 12 جلسة على مدار العام عدة مواضيع أسرية واجتماعية وزوجية ونفسية، ولاقت الجلسات تفاعلاً من سيدات المجتمع.

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