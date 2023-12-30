«نسائية كهرباء دبي» تنظم رحلة لمتحف الاتحاد

المصدر: دبي - البيان

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في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتعزيز الهوية الوطنية، نظمت اللجنة النسائية في الهيئة رحلة تثقيفية إلى «متحف الاتحاد»، أحد أهم المعالم التراثية والسياحية في إمارة دبي، بمشاركة أكثر من 60 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.

وتعد الرحلات التثقيفية جانباً مهماً من الأنشطة الاجتماعية التي تحرص اللجنة النسائية على تضمينها في برنامجها السنوي، حيث تسهم هذه النوعية من الأنشطة في تحقيق التوازن بين حياة الموظفات المهنية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز التقارب الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على سعادتهن.

وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي جهود الهيئة في تعزيز الهوية الوطنية بين الموظفين وتوفير بيئة عمل سعيدة وإيجابية ومحفزة تحقق التوازن بين الحياة العملية والاجتماعية».

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