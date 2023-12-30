«نقل عجمان» ترفع عدد الحافلات والرحلات خلال عطلة رأس السنة

المصدر: عجمان – البيان

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كشفت هيئة النقل في عجمان عن خطتها لاستقبال عطلة رأس السنة الميلادية، وذلك لتغطية الطلب المتزايد على حافلات النقل العام في الإجازات الرسمية والمناسبات المختلفة، من خلال توسعة الطاقة الاستيعابية لمنظومة النقل، وذلك ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص أن الهيئة اعتمدت خطة لإضافة حافلات نقل وزيادة الرحلات للخطوط الداخلية والخارجية، إضافة إلى زيادة عدد سائقي الاحتياط في المحطات.

وذكر أنه تمت إضافة حافلات على الخطوط الداخلية والخارجية، لتوفير وسائل نقل للمستخدمين، ومن الخطوط الداخلية (الجرف) و(الصناعية) و(الحميدية)، وتبدأ رحلات الحافلات الإضافية من الساعة الثانية مساءً إلى الحادية عشرة مساءً، أما بالنسبة للخطوط الخارجية، ومنها (مترو سنتر بوينت) و(خط الشارقة)، فتبدأ رحلات الحافلات الإضافية من الساعة الثانية مساءً إلى الحادية عشرة مساءً.

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