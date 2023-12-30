مركز المرونة بشرطة دبي يبحث الاستجابة السريعة أثناء الأزمات الطارئة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد مركز المرونة في شرطة دبي لقاءً مع مديري الأزمات والكوارث في إمارة دبي، بهدف مناقشة التحديات وفرص التحسين، وتوحيد وتنسيق الأدوار والجهود أثناء الأزمات الطارئة والتعامل معها من خلال تحقيق زمن استجابة سريع.

وترأس اللقاء العميد خبير أحمد بورقيبة، مدير مركز المرونة، بحضور المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي، رئيس فريق الطوارئ والأزمات في بلدية دبي، والمهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والعقيد خبير حسين محمد الرحومي، مدير إدارة شؤون المراكز بقطاع الإطفاء والإنقاذ في الدفاع المدني بدبي، وميثاء بوحميد، مديرة إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.

وركز اللقاء الذي حضره 22 شريكاً من مختلف الجهات الحكومية في دبي على 3 محاور رئيسية، الأول حول التحديات التي تتم مواجهتها أثناء الاستجابة والتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، والثاني التحديات في مرحلة الاستعداد والجاهزية، وأخيراً الاقتراحات والتوصيات لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب استعراض أبرز الممارسات العالمية والدروس المستفادة منها.

وأكد العميد خبير أحمد بورقيبة أن حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، حرصت على جعل مدينة دبي من المدن المرنة التي تتعامل مع الأحداث المختلفة غير المتوقعة بكل مرونة، والتكيف مع مختلف الظروف والأزمات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز