20 شاباً يتولون دور المراقب البيئي ضمن برنامج «مرشد»

المصدر: أبوظبي – البيان

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ضمن مشاركتهم في برنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد» الذي أطلقته هيئة البيئة في أبوظبي، تولى 20 شاباً أعمارهم بين 14 و17 عاماً دور «المراقب البيئي» ضمن الدفعة الثانية من البرنامج، فأمضوا أربعة أيام في جمع البيانات ومراقبة البيئة الطبيعية لمتنزه قرم الجبيل، تأكيداً منهم على الالتزام التام تجاه حماية النظم البيئية وتحقيق الريادة البيئية في عملهم، إذ يقدم برنامج المراقب البيئي للشباب «مرشد»، في دورته الحالية، تدريباً عملياً مكثفاً للمبتدئين مدة خمسة أيام، يعزز معرفة الشباب في مجال التنوع البيولوجي البحري، ويساعدهم على الإسهام بفاعلية في الحفاظ على النظم البيئية، ويكسبهم المزيد من الخبرات والمهارات الأساسية، ويساعدهم على الإسهام بفاعلية في الحفاظ على النظم البيئية.

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