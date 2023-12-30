«نسائية جمارك دبي» تستلهم تجارب المشاركين في «إكسبو قطر للبستنة 2023»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تمكين الدور النسائي في الدائرة، ودعمهن في كافة المحافل الدولية، نظمت اللجنة النسائية في الدائرة رحلة استكشافية لمعرض إكسبو قطر للبستنة 2023، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على التجارب المتميزة للدول المشاركة، والاطلاع على مستجدات التكنولوجيا في مجال الزراعة المستدامة وتوفير الغذاء والموارد الطبيعية، من خلال زيارة عدد من أجنحة الدول في المعرض منها (الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، عُمان، الكويت، وغيرها من الأجنحة).

وقالت مريم الشامسي رئيسة اللجنة النسائية في جمارك دبي: انطلاقاً من الاستراتيجية الجديدة للجنة المتمثلة في التركيز على المبادرات الهادفة التي تحقق الأثر الإيجابي لدعم وتفعيل دور المرأة في المجتمع، وإشراكها في الأنشطة التي تُسهم في التعرف على كافة مجالات التكنولوجيا في مختلف التخصصات، من خلال فتح آفاق من التعاون المعرفي على المستويين المحلي والدولي، موضحةً أن وفد نسائية جمارك دبي حظي باهتمام واستقبال مميز من قبل المشرفين على الجناح الإماراتي في المعرض، وكان في استقبالهم إبراهيم العلوي المفوض العام لجناح دولة الإمارات.

واشتمل برنامج الرحلة على زيارة عدد من الأجنحة ومنها جناح دولة قطر، والذي تمحور حول شعار المعرض «صحراء خضراء، بيئة أفضل»، وقد استُلهم تصميمه من المنحدرات الصخرية في رأس بروق، ليقدم مزيجاً فريداً من التراث الثقافي الأصيل لدولة قطر والتزامها الثابت بالاستدامة في الداخل، فيما جاء جناح دولة الإمارات تحت شعار «إرث وأثر» من خلال طرح ست محطات تثقيفية تروي قصصاً متنوعة، وتسلط الضوء على أسلوب العيش لشعب دولة الإمارات، منذ زمنٍ وحتى يومنا هذا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز