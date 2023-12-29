الإمارات تسلم المتهم "جيرجيلي فرانك" إلى بلجيكا

المصدر: وام

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سلمت السلطات المختصة في دولة الإمارات اليوم المتهم" جيرجيلي فرانك" ألباني الجنسية، إلى السلطات المختصة البلجيكية بناء على طلبهم بتسليمه.. بتهمة ارتكابه جريمة قتل عن عمد.

وجاء تسليم المتهم تنفيذاً لاتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بشأن محاكمته وبموافقة معالي وزير العدل في دولة الإمارات على تسليمه للسلطات البلجيكية بموجب القرار الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2023.

وتؤكد مثل هذه الإجراءات على عزم دولة الإمارات مواصلة العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات وقعت على اتفاقية تسليم المجرمين مع بلجيكا في ديسمبر2021، واستكملت دولة الإمارات متطلبات التشريعات الوطنية لديها في أغسطس 2022 فيما استكملت مملكة بلجيكا تشريعاتها الوطنية في أكتوبر 2022، وعليه دخلت الاتفاقية حيز النفاذ في نوفمبر 2022.

وتُعد اتفاقية تسليم المجرمين مع مملكة بلجيكا واحدة من أكثر من 40 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن، وذلك في إطار الحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في هذا المجال وما يعزّز جهود مكافحة الجرائم العالمية الخطيرة ذات الصلة بالجريمة المنظمة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب وتجارة المخدرات وغيرها.

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