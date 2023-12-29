مجلس الأمن يعتمد قراراً شاركت في صياغته الإمارات بشأن أفغانستان

المصدر: البيان

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اعتمد مجلس الأمن اليوم قراراً صاغته دولة الإمارات واليابان، لتعزيز العملية المبينة في التقييم المستقل بشأن أفغانستان، بما يشمل تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة لتعزيز تنفيذ توصيات التقييم.

ويؤكد القرار أن الهدف من هذه العملية هو أن تعيش أفغانستان في سلام داخلياً ومع جيرانها، وأن يتم إعادة دمجها بشكل كامل في المجتمع الدولي، مع المشاركة الآمنة والكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة الأفغانية.

عقب اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2721، أكدت دولة الإمارات أن قرار اليوم يمثل نهجاً دولياً مبدئياً وعملياً يتمحور حول المصالح الأفغانية، ويمهد الطريق لأفغانستان مزدهرة وسلمية وآمنة ومستقرة.

وأعربت الإمارات عن امتنانها العميق لأعضاء المجلس، وكذلك للسفير سينيرلي أوغلو وفريقه على عملهم المثالي في التقييم المستقل، مضيفة سنواصل جهودنا لضمان أن تكون هذه العملية بمثابة بداية لتغييرٍ إيجابي للشعب الأفغاني.

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