حمدان بن محمد يوجه بتنظيم مهرجان «شتانا في حتا» بشكلٍ سنوي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتنظيم مهرجان «شتانا في حتا» بشكلٍ سنوي.

وقال سموه عبر منصة "إكس" :"سعدت اليوم بزيارة مهرجان شتانا في حتّا واطلعت على العديد من المعالم والفعاليات السياحية والمشاريع الشبابية المتميزة لأهالي المنطقة.. وأرى في هذه المشاريع فرص اقتصادية وسياحية كبيرة… وجّهت بتنظيم المهرجان بشكلٍ سنوي … وتطويره وفق أرقى الممارسات العالمية لترسيخ دبي وجهةً سياحيةً عالميّة. دبي مدهشة من جميرا إلى حتّا … بمدنها وقراها وشواطئها وجبالها وطبيعتها الخلابة … وتبهرك بتنوعها وتفرّدها ... ونريد لها أن تكون دائماً الوجهة السياحية الأولى للعائلات والزوار من جميع أنحاء العالم … لأنّ الشتا أجمل في دبي."

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز