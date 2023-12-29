«طرق دبي» تحدد تعرفة جديدة لفتح العدّاد وخدمة هلا في مواقع الفعاليات

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق تعرفة جديدة لفتح عداد خدمة مركبات الأجرة وخدمة (هلا) للحجز الإلكتروني في مواقع وفترات محددة، حيث ستكون تعرفة فتح العدّاد بـ(20) درهماً في مواقع الفعاليات الرئيسة كالمعارض والمؤتمرات العالمية (المركز التجاري، ومدينة إكسبو، والقرية العالمية)، وسيتم تطبيقها في أيام إقامة الفعاليات الرئيسية.

وسيتم تطبيق التعرفة المرنة بزيادة حتى 100% بِحَدٍّ أقصى، على خدمات (هلا) للحجز الإلكتروني، في المواقع التي تقام فيها عروض الألعاب النارية فقط، وذلك من الساعة 6 من مساء يوم الأحد الموافق (31 ديسمبر 2023)، حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالي الإثنين الموافق (1 يناير 2024). وستكون تكلفة فتح العداد لمركبات الأجرة العادية (20) درهماً في هذه المواقع والأوقات. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تطبيق التغييرات في التعرفة يمكن أن تشمل بعض المناطق المتأثرة بخطة إغلاقات الطرق خلال فعاليات رأس السنة الميلادية، والتي تم الإعلان عنها مسبقا من قبل الهيئة.

وتسعى الهيئة من خلال هذه الخطوات إلى ضمان التحسين والتطوير المستمرين لخدمات مركبات الأجرة العادية والحجز الإلكتروني (هلا) لاسيما خلال الفعاليات الكبرى ومنها فعاليات رأس السنة الميلادية، التي دائما ما تشهد طلباً متزايداً بشكل استثنائي على خدمات مركبات الأجرة بالنظر إلى مشاركة أعدادٍ كبيرة من السكان والزوّار والسيّاح القادمين إلى دبي من مختلف بلدان العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز