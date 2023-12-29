20 متخصصاً محلياً وعالمياً يناقشون تحديات «أطفال الولادات المبكرة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلة بلجنة خدمات حديثي الولادة، المؤتمر الدولي الأول لحديثي الولادة، تحت شعار «فن رعاية حديثي الولادة»، بمشاركة أكثر من 20 خبيراً ومتخصصاً عالمياً ومحلياً، لتعزيز الوعي بأبرز التحديات التي تواجه أطفال الولادات المبكرة، وتشجيع الخبراء والمتخصصين على إجراء الأبحاث العلمية ذات الصلة.

وقال الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة: «يجمع المؤتمر أبرز الخبراء والمتخصصين في مجال رعاية الأطفال حديثي الولادة، من أجل تبادل المعرفة والتجارب الناجحة في هذا المجال المهم، حيث استعرض أحدث التطورات والابتكارات في مجال رعاية الأطفال الخدّج وحديثي الولادة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها هذه الفئة العمرية، وسبل مواجهتها بحلول مبتكرة ومستدامة».

وأوضحت الدكتورة منى العليلي استشاري أطفال وحديثي ولادة، رئيس قسم المواليد والعناية المركزة لحديثي الولادة، ورئيس لجنة خدمة حديثي الولادة في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، أن تنظيم المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الرعاية الصحية للأطفال حديثي الولادة، من خلال ما يوفره المتخصصون والخبراء في مجال الطب والرعاية الصحية من فرص التبادل الفعّال للمعرفة والخبرات، عبر النقاشات وورش العمل، الهادفة إلى تعزيز مفهوم فن رعاية حديثي الولادة، وتحسين الممارسات الحالية، مشيرة إلى أن رعاية هذه الفئة، تتطلب تكاملاً بين العلوم الطبية والنهج الإنساني.

وتخلل المؤتمر تنظيم 20 محاضرة علمية، بالإضافة إلى عدد من الجلسات النقاشية التفاعلية، والورش التي سلطت الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

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