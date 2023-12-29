«الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين» تكرم الفائزين بجائزة بركة وطن

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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نظمت جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، حفلاً لتكريم الفائزين بجائزة «بركة وطن»، برعاية مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة الجهة الداعمة للجائزة وحضور الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال والسفيرة الشرفية لمبادرة سفراء الإيجابية.

وكرمت الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي الفائزين، وهم منيرة هلال الجنيبي التي فازت بالمركز الأول عن فئة الأفراد، ومنى اللوغاني بالمركز الثاني، أما عن فئة المؤسسات الحكومية فقد فازت هيئة تنمية المجتمع بالمركز الأول، وفازت وزارة التغير المناخي والبيئة بالمركز الثاني.

وعن فئة المؤسسات الخاصة فازت مدرسة الحكمة الخاصة قسم رياض الأطفال بالمركز الأول، وفاز مركز اقرأ بالمركز الثاني، وفي فئة الفرق التطوعية فاز فريق عباقرة التطوعي بالمركز الأول، في حين فاز فريق مدرسة أذن الحلقة الأولى بالمركز الثاني، كما فاز الدكتور عبد السالم خليف بالمركز الأول عن فئة البحث العلمي.

وأشادت الشيخة الدكتورة هند بنت عبد العزيز القاسمي بإطلاق جمعية أصدقاء الإمارات لكبار المواطنين للجائزة التي من شأنها أن تحقق تواصلاً راقياً وجميلاً وفعالاً مع فئة كبار المواطنين فهم عنصر اجتماعي فعال أعطى الكثير لهذا الوطن، ومن الواجب رد الجميل لهم من خلال إحاطتهم باهتمام يليق بما قدموا من عطاء كبير.

وأوضحت مريم سالم السلمان، رئيسة جمعية مجلس إدارة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين: أن جائزة «بركة وطن» التي أطلقتها جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين، تستهدف المؤسسات والأفراد القائمين على برامج وأنشطة تخدم كبار المواطنين.

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