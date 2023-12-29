«الهلال» توزع مواد غذائية على 15 ألف مستفيد في مصر

المصدر: القاهرة ــ وام

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، مبادرة إنسانية، خلال فعاليات ماراثون زايد الخيري، والمقام في جمهورية مصر العربية، حيث وزعت 3 آلاف طرد غذائي استفاد منها 15 ألف مستفيد من محافظات الجيزة وحلوان والفيوم.

وتشارك الهيئة في فعاليات النسخة الثامنة لماراثون الشيخ زايد في العاصمة الإدارية الجديدة، والمخصص عائده لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى.

وعبر عبيد رحمت البلوشي مدير إدارة الإغاثة والتأهب للكوارث، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث الرياضي الإنساني العالمي، الذي يقام بتوجيهات القيادة الرشيدة ويحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويجسد المبادئ والقيم الإنسانية التي ظل ينادي بها خلال حياته العامرة بالخير والعطاء، وغرسها في نفوس أبنائه وشعبه، لذلك تواصلت المسيرة على ذات النهج، وتعزز صرح الدولة الإنساني بفضل توجيهات القيادة الرشيدة ومبادراتها المستمرة من أجل خير وسعادة الإنسانية.

وأكد البلوشي، على أن هذه الفعالية تعزز دور الدولة في ساحات العطاء الإنساني، من خلال تخفيف وطأة المعاناة الصحية والإنسانية عن كاهل الشرائح والفئات المستهدفة والمستفيدة من المبادرة.

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