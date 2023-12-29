توزيع ملابس شتوية على 300 عامل في مستشفى العين

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

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أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمركز منطقة العين بالتعاون مع مدرسة اليحر مبادرة «نحن ممتنون» التي استهدفت أكثر من 300 عامل في مستشفى العين، وذلك برعاية ودعم من الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري.

تضمنت المبادرة توزيع حقائب تحتوي على ملابس شتوية وباقة من اللوازم الشخصية المتنوعة، ومواكبة لتوجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لدعم أعمال ومبادرات الخير.

حضر إطلاق المبادرة في مستشفى العين الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، وعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ـ مركز العين، وذلك في إطار الحرص التام من قِبل مختلف الجهات في العين على تعزيز الشراكة والتعاون بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تنفيذ وإنجاز الأعمال الخيرية وإطلاق المبادرات الإنسانية ومنها توزيع «كسوة الشتاء».

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري لـ«البيان»: إن مبادرة توزيع كسوة الشتاء تأتي في إطار استراتيجية العديد من الجهات والمؤسسات في منطقة العين، وفي مقدمتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومدى دورها المجتمعي في تعزيز ثقافة العمل الخيري والإنساني الذي يعد واجباً وطنياً، والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً.

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