126 طائرة إغاثة لدعم الأشقاء في غزة ضمن «الفارس الشهم 3»

المصدر: أبوظبي - البيان، وام

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، حيث أرسلت 126 طائرة ضمن الجسر الجوي الذي انطلق منذ 53 يوماً، إضافة إلى سفينة شحن، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال.

مستلزمات

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية 9244 طناً من المستلزمات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

تطوع

وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، انضمت دفعة جديدة من المتطوعين الطبيين إلى زملائهم بالمستشفى الميداني الإماراتي في غزة.

وأعلنت عملية «الفارس الشهم 3» أن متطوعي الدفعة الخامسة، الذين يبلغ عددهم 8 من تخصصات طبية مختلفة، وصلوا إلى قطاع غزة، ليصل العدد الإجمالي للمتطوعين العاملين في المستشفى إلى «43» متطوعاً متخصصين في طب وجراحة الأطفال، والجراحة العامة والعناية المركزة، بالإضافة إلى الممرضين والفنيين المتخصصين في تشغيل الأجهزة الطبية.

واستقبل المستشفى حتى أمس أكثر من 757 حالة، تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لها، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى المزيد من العناية إلى العيادات المتخصصة، التي تم تجهيزها في المستشفى. وأجرى المستشفى الميداني الإماراتي منذ إنشائه حتى الآن أكثر من 141 عملية جراحية كبرى، فضلاً عن تعامله يومياً مع عشرات الحالات تستدعي التدخل السريع لإنقاذ الحياة.

تجهيزات

وتم تجهيز المستشفى بغرف عمليات مؤهلة في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال وجراحة العظام، والعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وعيادات تخصصية تشمل، الباطنية، والأسنان، والعظام، والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، إلى جانب الخدمات الطبية المساندة، ومنها الأشعة المقطعية، والأشعة السينية، والصيدلة والمختبر.

جهود

إلى ذلك، واصلت مؤسسات العمل الإنساني في دولة الإمارات توزيع المساعدات الغذائية والإغاثية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، استفاد منها 13 ألفاً و811 شخصاً وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الاستجابة الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

تضمنت المساعدات، توزيع 2454 طرداً غذائياً على النازحين في عدة مواقع مختلفة في القطاع، إلى جانب تركيب 127 خيمة، وتوزيع 171 بطانية، طردين يحتويان على مستلزمات نسائية، وطرد آخر للأطفال، فضلاً عن 605 أكياس نوم.

وتوزعت الطرود الغذائية بواقع 750 طرداً على النازحين في مواصي خان يونس، و345 طرداً بمدينة النصيرات في المحافظة الوسطى، و337 طرداً على سكان منطقة النمساوي غرب خان يونس، و280 طرداً على النازحين من الشمال بمحافظة خان يونس، و180 طرداً على النازحين الجدد بالمحافظة الوسطى، و180 طرداً في منطقة إيواء بجوار حي الزعاربة، و160 طرداً على النازحين في حي تل السلطان غرب رفح، و152 طرداً على النازحين شرق معبر رفح، و70 طرداً على النازحين بمنطقة الحشاشين.

وكانت دولة الإمارات قد أطلقت عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني.

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