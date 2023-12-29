محاكم دبي.. تجربة قضائية فريدة لخدمة مجتمع متنوع

المصدر: دبي- البيان

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تقدم محاكم دبي باقة «محاكم دبي للجميع»، وهي خدمات قضائية وقانونية للثقافات المتعددة والتي تجسد رؤيتها الرائدة في تحقيق تجربة قضائية فريدة، لخدمة مجتمع متنوع يضم ثقافات وجنسيات متعددة، من خلال تقديم خدمات قضائية مبتكرة، يعكس الالتزام ببناء جسور التواصل وتعزيز التفاهم بين مختلف أطياف المجتمع، مما يضع دبي في طليعة المراكز الرائدة في تحقيق مفهوم شامل للعدالة.

وقال طارش المنصوري رئيس محاكم دبي إن باقة «محاكم دبي للجميع» ليس مجرد حدث، بل هو إشارة قوية إلى استعدادنا لتقديم تجربة قضائية فريدة ومبتكرة، يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة الرشيدة، لتحقيق عدالة تتسم بأعلى مستويات الكفاءة والدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة الوصول للجميع..

تطوير

مع التركيز على تحسين المنظومة القضائية وتبني أفضل الممارسات العالمية، وتتزامن هذه الجهود مع المتابعة الحثيثة من القيادة، لتعزيز التفاهم والتعايش السلمي في بيئة متنوعة ومتعددة الثقافات، وتعكس هذه الرؤية الالتزام ببيئة قانونية تعبر عن تنوع المجتمع الثقافي والديني، وتعزز قيم التسامح والتفاهم، وأنها أيضا جزء من التفاعل المستمر مع تحولات المجتمع، وتعكس التزامنا ببناء جسور من التواصل والتضامن مع جميع أفراد المجتمع بمختلف الجنسيات والأديان، من خلال مجموعة من الخدمات التي تشمل جميع أفراد المجتمع.

وأضاف رئيس محاكم دبي، بأن باقة محاكم دبي للجميع تهدف إلى تعزيز سعادة أفراد المجتمع عبر توفير مجموعة متنوعة من الخدمات التي تُعزز جودة الحياة في دبي وتعزز ثقافة التسامح، حيث يتم تقديم مجموعة من الخدمات من أبرزها، خدمات الترجمة وخدمات الكاتب العدل، بما في ذلك التصديق على العقود وتحرير الوصايا، وخدمات محكمة الأحوال الشخصية، مثل الطلاق وحصر الإرث لغير المسلمين، وكذلك الزواج المدني والتوجيه الأسري، مع التركيز على تطبيق قوانين الدولة، بما في ذلك إمكانية تطبيق القانون الأجنبي في سياقات محددة، و تتضمن الخدمات أيضًا خدمات محكمة التركات، مما يشمل قضايا التركة وملفاتها، بهدف التفاعل مع احتياجات جميع فئات المجتمع بمختلف شرائحه. ‫‬‬‬‬‬

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