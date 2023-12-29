«بحوث الاستمطار» يعلن عن مشاريع الدورة الخامسة 23 يناير

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أمس، موعد تنظيم حفل الإعلان عن المشاريع الحاصلة على منحة دورته الخامسة، وذلك في فندق قصر الإمارات بأبوظبي 23 يناير المقبل.

وقال الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: «تواصل دولة الإمارات العمل ضمن توجهاتها الاستراتيجية الخاصة بالاستدامة البيئية، وتحفيز الأمن المائي محلياً وعالمياً، ويأتي حفل الإعلان عن المشاريع البحثية الحاصلة على منحة الدورة الخامسة من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار؛ لتمنح زخماً إضافياً لتلك الجهود خاصة بعد اختتام الاستضافة المميزة لمؤتمر الأطراف (كوب28)، ولتضع أمام الخبراء والمؤسسات البحثية المحلية والإقليمية والدولية فرصة إضافية للانضمام إلى جهود تحقيق الاستدامة المائية استناداً إلى البحث العلمي والتقنيات المتطورة».

اختيار

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن عن تحديد واختيار المشاريع البحثية التي ستحصل على منحة الدورة الخامسة من البرنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار أكتوبر الماضي، وذلك عقب اجتماع لجنة المراجعة الفنية الدولية التابعة للبرنامج افتراضياً، والذي تم خلاله دراسة واستعراض أفضل المشاريع البحثية التي وصلت لمرحلة التقييم النهائي.

وشملت مرحلة تقييم البحوث النهائية التي امتدت لشهر المفاضلة بين 8 مقترحات بحثية كاملة تقدّم بها 64 باحثاً وعالماً وخبيراً ينتسبون لـ35 مؤسسة بحثية تتواجد في 10 دول من حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات. وخلال الفترة الماضية، خضعت المشاريع البحثية إلى مراجعة دقيقة من قبل أعضاء اللجنة.

إضافة نوعية

وقالت علياء المزروعي، مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار: «على مدار عام الاستدامة 2023، حرصنا على أن تقدم الدورة الخامسة إضافة نوعية لطبيعة المشاريع البحثية المؤهلة للحصول على منحة البرنامج، وذلك إيماناً بضرورة ابتكار وتطوير تقنيات ذات فاعلية عالية، وقدرة على التطبيق على أرض الواقع، وبصورة تعزز من جهود تحقيق الأمن المائي في المناطق الجافة وشبه الجافة حول العالم.

خلال الأعوام الماضية، وفّرنا الدعم والتمويل اللازمين لمجموعة مبتكرة من التقنيات، ونحن على ثقة من أن المشاريع الجديدة ستكون قادرة على تسجيل ابتكارات مميزة في علوم وتقنيات الاستمطار».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز