رأس الخيمة جاهزة لاحتفالات رأس السنة بعروض نارية وحفلات موسيقية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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كشفت اللجنة المنظمة لاحتفالات ليلة رأس السنة في رأس الخيمة، عن إطلاق أسماء 5 أشهر مناطق بالإمارة على 6 مواقع تم تخصيصها لاستقبال مركبات الزوار ومنصات المشاهدة والتخييم بين جزيرة المرجان ومنطقة الحمرا، للاستمتاع بعروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية، من داخل المركبة دون الحاجة للنزول، حيث تتوفر تلك المناطق مجاناً.

وترأس العميد جمال أحمد الطير، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، بحضور كبار ضباط الشرطة، الاجتماع التنسيقي لتأمين فعاليات الاحتفال في جزيرة «المرجان»، بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية بالإمارة، ووضع خطة أمنية مشتركة وموحدة بين الجهات المشاركة كل حسب اختصاصه تتضمن تخصيص أكثر من 25 ألف موقف لمركبات الجمهور.

وأكد العميد جمال الطير أنه سيتم الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة لحماية الأفراد والممتلكات من خلال تطبيق منظومة «المراقبة الذكية» المنبثقة من مشروع «المدينة الآمنة» لمراقبة الطرق وأماكن الفعاليات ونقاط تجمع الجماهير، مع تسخير كافة الجهود لتنظيم وتأمين حركة التنقل ومواقع الفعاليات وعروض الألعاب النارية، وتقديم الإرشادات للزوّار والدعم اللوجستي اللازم لهم، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية.

وتابع: تضمنت الخطة توفير 107 دوريات أمنية، 7 سيارات إسعاف، 1 طائرة عمودية، 4 غرف عمليات، 402 عناصر شرطية، 4 زوارق إنقاذ بحري، 404 عناصر من شركات الأمن الخاصة، 10 مركبات للدفاع المدني، 10 دراجات هوائية، 3 رافعات، 4 دوريات إنقاذ بري، 16 سكوتر، 3 سيارات جولف، 8 رقيب سير، 6 طائرات درون، 12 قاطرة للمركبات.

كشفت اللجنة المنظمة للفعاليات عن تسمية مواقف المركبات ومنصات المشاهدة، ومنها موقع «جيس» (تيمناً بقمة جبل جيس الأعلى في دولة الإمارات)، الذي يستوعب أكثر من 5 آلاف مركبة، ويوفر للزوار الاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية من داخل المركبة دون الحاجة للنزول منها، ويمكن لركاب أكثر من 2500 مركبة مشاهدة الفعاليات من داخل مركباتهم خلال توقفهم في موقع «ينس» (ثالث أعلى جبل في دوله الإمارات)، ويتميز الموقعان «جيس وينس» بتوفر متاجر متنقلة وأكشاك للمطاعم.

كما تم تخصيص موقف «جلفار 2» لاستقبال الزوار الراغبين بإيقاف مركباتهم داخل مواقف «البيت المتوحد – مركز المنار مول التجاري – مصلى العيد خلف مسجد الشيخ زايد» ونقلهم عبر الحافلات وسيارات الأجرة المخصصة لتلك الفئة من الزوار إلى مواقع الفعاليات في منطقة المرجان.

ويتيح موقف «جلفار 1» لكافة الزائرين إيقاف مركباتهم والتحرك عبر مسارات محددة للوصول إلى مواقع الفعاليات حيث يستوعب الموقف أكثر من 13 ألف مركبة، وتخصيص موقف «الرمس» للزوار الراغبين بالتخييم وقضاء أوقات سعيدة بين أفراد العائلة والأصدقاء ويتسع لأكثر من 3 آلاف خيمة، وتخصيص موقف «ضايه» لاستقبال مقطورات التخييم الخاصة بالزائرين ويتسع الموقع لأكثر من 2000 مقطورة.

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