ختام ناجح لفعاليات مخيم مستكشف الفضاء

المصدر: دبي- البيان

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اختتم مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، فعاليات مخيم مستكشف الفضاء 2023، الذي امتد لمدة ثلاثة أسابيع خلال شهر ديسمبر بمشاركة 40 طالباً، تراوحت أعمارهم بين 7 و17 عاماً.

وطوال فترة المخيم، شارك الطلاب بنشاط في مزيج من الورش والأنشطة والمسابقات النظرية والعملية. شمل جدول الأعمال بناء مهمات فضائية، استكشاف الفضاء باستخدام الطائرات بدون طيار، التعمق في أساسيات هندسة الفضاء، بناء المركبات الجوالة، إنشاء أقمار اصطناعية من طراز CubeSats، والتغلب على التحديات المثيرة لاستكشاف الفضاء باستخدام الروبوتات.

وقال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف: «كان المخيم رحلة رائعة للطلاب المشاركين، يُظهِر حماس وإبداع هذه العقول الشابة، إيماننا بأهمية مثل هذه المبادرات، فمن خلال تجربتهم للجوانب العملية لعلوم الفضاء واستكشافها، نسهم في تشكيل جيل المستقبل من العلماء والمهندسين ورواد الفضاء، الذين سيلعبون دوراً محورياً في تعزيز طموحات الدولة في مجال الفضاء».

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