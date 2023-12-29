«كهرباء دبي» تناقش دور الشباب في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي حلقة شبابية بعنوان «إشراك الأجيال القادمة في دفع عجلة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر»، ناقشت دور الشباب في الجهود المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة، ورسم مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة، وسلطت الضوء على تطلعاتهم وأفكارهم المبتكرة للتصدي لأزمة المناخ، بهدف تحقيق مستقبل مستدام للجميع، وذلك في إطار حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على إشراك الشباب في عملية الاستدامة، وتمكينهم ليكونوا الجيل المقبل من قادة الاستدامة.

وقالت عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «تولي الإدارة العليا للهيئة اهتماماً كبيراً لتمكين الكوادر الشبابية باعتبارهم محرك التغيير الإيجابي وحجر الأساس لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المناخية، وفي مجلس شباب الهيئة، إذ نعتز بالثقة الغالية للإدارة العليا للهيئة، فإننا نؤكّد التزامنا الثابت بالمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، ودفع عجلة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

ووفرت الجلسة الشبابية منصة مهمة للشباب لتقديم أفكار وحلول مبتكرة تعزز الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى مناقشة التحديات والفرص للتوصّل إلى فهم أفضل لسبل تمكين الشباب من المشاركة في تشكيل معالم مستقبل مستدام».

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