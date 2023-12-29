إتمام المرحلة الأولى من التدريب المناخي للكوادر التعليمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أتمت وزارة التربية والتعليم المرحلة الأولى من التدريب المناخي للمعلمين والتربويين وذلك في إطار محور بناء القدرات من شراكة التعليم الأخضر التي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتعتزم مواصلة برنامج بناء قدرات التربويين من خلال مراحل لاحقة خلال الفترة القريبة القادمة حيث تستهدف الوزارة أن يكون هناك معلم واحد ومسؤول تربوي واحد على الأقل في كل مدرسة قد تلقى التدريب المناخي المناسب.

وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في الوزارة ، لـ«البيان»، أن المرحلة الأولى من التدريب شملت أكثر من 2400 معلم و1400 مسؤول تربوي، حيث حصل المشاركون حتى الآن على 30 ساعة تدريب عبر الإنترنت من خلال برنامج Eco School وبالتعاون مع «ألف للتعليم».

وأشارت الدكتورة الشامسي إلى أن الوزارة تواصل برنامج بناء قدرات التربويين من خلال مراحل لاحقة خلال الفترة القريبة القادمة حيث تستهدف الوزارة أن يكون هناك معلم واحد ومسؤول تربوي واحد على الأقل في كل مدرسة قد تلقى التدريب المناخي المناسب.

وتابعت إن الوزارة عملت مع شركائها على إطلاق العديد من المبادرات بهدف تمكين الطلبة والمعلمين من إيصال صوتهم ضمن النقاشات المناخية الجارية خلال مؤتمر الأطراف، على غرار مبادرة «صوت التربويين» ومبادرة «أبطال الحياد المناخي»، حيث ستعزز هاتان المبادرتان دور التعليم في التصدي لأزمة المناخ.

وكشفت الدكتور آمنة الشامسي أن 50 % من المدارس في الدولة مسجلة حالياً في برامج مستدامة.

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