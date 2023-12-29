5 خدمات داعمة من «مركز النجاح» بجامعة زايد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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يقدم مركز النجاح الطلابي في جامعة زايد 5 خدمات رئيسية داعمة للطلبة، تتمثل في التوجيه الأكاديمي، ومبادرات استراتيجية تعزز تفوق الطلبة بالتعاون مع الكليات بالجامعة، إلى جانب تقديم الخبرة والمشورة الأكاديمية للإدارات المعنية في الجامعة بالنسبة لانتقال الطلبة المستجدين من مرحلة دراسية إلى أخرى.

كما تشمل الخدمات مساعدة الطلبة في اختيار مسارهم الأكاديمي الصحيح لتحقيق النجاح والتفوق وتعريفهم بموارد وخدمات الحرم والمجتمع الجامعي، وتطوير مهاراتهم وتوفير الدعم الأكاديمي لهم، لا سيما الذين يواجهون صعوبات في التعلم.

ويتصل بذلك تعزيز التجربة التعليمية لطلبة البكالوريوس من خلال تمكينهم للإسهام بدور بارز وفعال خلال سنوات دراستهم، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية للطلبة، وتعزيز الأنشطة الصفية واللاصفية.

ويحرص المركز على مواءمة قيمه مع أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بجودة البرامج التعليمية وتوفير فرص التعلم المتساوية من خلال تعزيز التنوع في البيئة الطلابية والدمج التعليمي والانتماء للمجتمع الجامعي وتحقيق أرقى مستويات الصحة والرفاهية.

نظام ساهم

ويعتبر «ساهم» الإلكتروني الذي يوفره المركز بوابة تواصل بين الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة، وهو عبارة عن نظام إلكتروني مصمم لتلقي الاقتراحات والشكاوى من الطلبة والموظفين، بهدف مساعدة إدارة الجامعة على تحقيق التقدم وتجاوز العقبات التي تواجه الطلبة خلال سنوات دراستهم بها، عبر أخذ آرائهم ومقترحاتهم بعين الاعتبار بغرض تطوير وتحسين مستوى العمل؛ مما يسهم في الارتقاء بأداء الخدمات المقدمة.

كما يحرص مركز النجاح الطلابي على تنظيم ورش ودورات تدريبية للطلبة حول المهارات الأكاديمية على مدار العام الدراسي لمساعدتهم على تطوير أدائهم الأكاديمي.

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