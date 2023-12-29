13 طالباً ينضمون للعمل في 5 مواقع شرطية بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي ممثلة بإدارة العلاقات المجتمعية، مبادرة «شرطي الفريج»، الهادفة إلى إلحاق 13 طالباً بالعمل الميداني في عدد من مراكز الشرطة، لتعزيز وعيهم وثقافتهم الأمنية بالعمل والخدمات الشرطية المقدمة للجمهور.

وقال العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن هذه المبادرة تعزز توحيد الجهود المشتركة وتكثيفها بما يضمن تعزيز الوعي لدى الفئة الطلابية، وتسليط الضوء على الخدمات والمهام التي يؤديها رجل الأمن في سبيل تعزيز أمن وأمان المجتمع، وترسيخ الحس الأمني بين الطلاب.

من جانبه، أوضح النقيب أحمد البحر، مدير إدارة العلاقات المجتمعية، أن هذا العمل الميداني للطلاب، جاء بالتعاون مع مركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ونقاط شرطة الضواحي، ومبادرة «أمن المدارس»، وذلك استكمالاً للجهود التي يبذلها مركز حماية الدولي لتدريب وتعليم الطلبة خلال الإجازات الصيفية والشتوية، بما يضمن تطبيقاً عملياً واضحاً لما تعلمه الطلاب.

وبيّن أن الطلبة المذكورين باشروا بالفعل مهامهم الشرطية في إطار مبادرة «شرطي الفريج»، عبر استقبال المتعاملين ومساعدتهم لإنجاز معاملاتهم، وتوجيههم نحو الخدمات، وذلك في كل من مركز شرطة القصيص، ومركز شرطة الراشدية، ومركز شرطة الخوانيج، ونقاط شرطة الضواحي – مخفر العياص، خلال الفترة الصباحية، في حين سيؤدي الطلاب المهام الأمنية في الفترة المسائية ضمن فريق الدراجات الهوائية التابع للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ.

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