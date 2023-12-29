«تنمية المجتمع» بدبي تستثمر الفرص الواعدة في حتا

المصدر: دبي- مرفت عبدالحميد

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أكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي استمرار تنفيذ مشاريعها الهادفة إلى التمكين الاجتماعي المستدام لأهالي منطقة حتا، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن استحداث فرص ومسارات مختلفة للتنمية الاجتماعية المستدامة، التي من شأنها تعزيز السعادة بين سكانها، وترسيخ مشاركتهم في مجمل العملية التنموية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات وذلك ضمن مشاركتها في الخطة التنموية الشاملة التي أطلقتها حكومة دبي لتطوير المنطقة، التي تحتضن حالياً مهرجان«شتانا في حتا»، الذي يتضمن باقة من الفعاليات والبرامج الترفيهية والسياحية، تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار.

وتعتمد استراتيجية الهيئة على الاستفادة من الإمكانات الواعدة التي تتميز بها منطقة حتا والعمل على الاستثمار فيها من خلال منظومة تطويرية اقتصادية واجتماعية شاملة مع التركيز على قطاعات الخدمات والرياضة والثقافة والتعليم لما لها من تأثير إيجابي مباشر على نوعية الحياة والمساهمة في تحقيق تطلعات أهالي حتا وسكانها بما يتسق مع الخطة الطموحة التي صاغتها حكومة دبي لتنمية هذه المنطقة الحيوية.

مشاريع مستدامة

ويعد مركز حتا المجتمعي أحد المشاريع المستدامة للمنطقة، حيث يساهم في تحقيق أهداف الخطة التنموية الشاملة.

وبين حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع أن المركز يعمل على تعزيز سهولة الوصول إلى مختلف الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة ويمكن زواره من التمتع بالبرامج الثقافية والترفيهية التي تنظم بشكل يومي في مرافق المركز، والوصول إلى الخدمات المختلفة التي تقدم بالتعاون مع شركاء الهيئة.

وقال إن تنفيذ الهيئة مبادرات متنوعة بالتعاون مع الدوائر المحلية والقطاع الخاص لتمكين الشباب الباحثين عن عمل من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتطوير أعمال الأسر الإماراتية المنتجة.

وأوضح أن الهيئة وضعت الهيئة حزمة من الفعاليات والبرامج الاجتماعية المتكاملة تخاطب كل الفئات العمرية وجميع شرائح المجتمع في حتا سواء كبار المواطنين والشباب والأطفال أو أولياء الأمور وحتى المقيمين القاطنين في حتا، حيث تهدف هذه البرامج إلى بناء قدرات أهالي المنطقة، وتوعيتهم بحقوق الفئات الأكثر عرضة للضرر كأصحاب الهمم والأطفال ومهارات الدمج والتمكين الاجتماعي لهم، إضافة إلى تعزيز مشاركاتهم التطوعية.

عروض وتخفيضات

وبين أن الهيئة توفر خدمات المنافع المالية لأسر أهالي منطقة حتا فضلاً عن خدماتها الموجهة لكبار السن مثل «بطاقة ذخر» التي تمكنهم من الاستفادة بباقة واسعة من العروض والتخفيضات و«بطاقة سند» لأصحاب الهمم، كما تعمل الهيئة على توسيع فعاليات نادي ذخر الاجتماعي بأنشطة ترفيهية ورياضية واجتماعية وصحية وثقافية يتم تقديمها لكبار المواطنين في حتا.

وأكد حرص الهيئة على نشر خدمات الكشف عن التأخر النمائي لدى الأطفال، واستمرار حملاتها للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن التأخر النمائي لدى الأطفال ورش توعية وتدريب لأهالي المنطقة على كيفية استخدام أداة المسح النمائي استفاد منها أكثر من متخصص بما يتيح لهم تطبيق هذا المسح بشكل دوري على الأطفال حديثي الولادة وجميع الأطفال من عمر الولادة لعمر ست سنوات بغية بناء قدرات المختصين في المجتمع المحلي في هذا المجال المتخصص.

ولفت إلى تنظم الهيئة العديد من الورش التعريفية الدورية عن خدمات أصحاب الهمم التي تقدمها الهيئة لأهالي المنطقة، إضافة إلى ورش حول كيفية التعامل مع أصحاب الهمم والورش الخاصة بلغة الإشارة التي تنظم في مدارس حتا بهدف تمكين الطلاب والكادر التعليمي للتعامل مع أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق.

كما تعمل الهيئة على نشر التعريف بخدمة المنافع المالية لأصحاب الهمم لتتيح لأكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة التقديم على الخدمة ما يعزز من تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع.

مشاركة

وأشار إلى العمل على تفعيل مشاركة شباب حتا في الفعاليات والمبادرات كافة وتشجيعهم على استثمار أوقاتهم في البرامج الاجتماعية التي تخدم المنطقة من خلال برنامج دبي للتطوع التابع للهيئة.

ولفت إلى أن الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية يتم بموجبه تخصيص قاعة للجامعة ضمن مرافق مركز حتا المجتمعي من منطلق تمكين شباب المنطقة من استكمال تعليمهم الجامعي حيث توفر الجامعة برامج في البكالوريوس والدراسات العليا لأهالي المنطقة كما يحصل أهالي منطقة حتا على خصم يصل إلى 30 %.

وقال بن حريز إن الهيئة تحرص على إشراك الأطفال في مختلف فعالياتها كونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع والمستقبل الذي يحمل أحلامنا طموحاتنا ومن أهم أولوياتنا في هيئة تنمية المجتمع تنمية مهاراتهم وتطوير نموهم وتعزيز صحتهم وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه المرحلة العمرية وتنظيم المعسكرات والأنشطة الموجهة لهم وتحرص على تقديم كافة الإمكانات التي تساعدهم على الابتكار والتطور على المستوى الديني والاجتماعي، والتربوي، والثقافي والرياضي.

لافتاً إلى أن الهيئة تقدم لأهالي حتا خدمة الاستشارات الأسرية عبر القنوات الرسمية، وخدمة حماية الطفل التي يمكن الوصول إليها عبر الخط الساخن 800988 الذي يستقبل أيضاً الاتصالات المتعلقة بأصحاب الهمم وكبار السن.

وذكر بن حريز أن الهيئة خصصت مكتباً ضمن مرافق المركز لشرطة دبي لإجراء مقابلة الحالات من الأطفال والنساء لضمان خصوصية هذه الفئة. كما تم توفير ناد رياضي للنساء ضمن مرافق المركز لتشجيع نمط الحياة الصحية وممارسة الرياضة.

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