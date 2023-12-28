شرطة دبي تكرم مُقيماً تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه

المصدر: البيان

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كرم العقيد عبد السلام أحمد المهري، رئيس قسم الشؤون الإدارية في مركز شرطة بردبي، خالد راشد الغساني، تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه، الأمر الذي ساهم في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وأشاد العقيد المهري بحسن تصرف الغساني وسرعة بديهيته، مؤكداً أن تكريم الشرطة وتقديرها، يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في خدمة المجتمع، وحرصهم ليكونوا أفراداً فاعلين ومُبادرين، الأمر الذي يدعم عمل الشرطة ويعزز جهودها نحو ترسيخ شعور الأفراد بالأمان.

وقدم العقيد المهري، الشكر للغساني، مثنياً على تصرفه، في حين أعرب الغساني عن سعادته بالتكريم، وأكد أنه حافز له وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع وتعزيز استقراره.

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