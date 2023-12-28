شرطة أبوظبي تكرم منتسبيها المتميزين لجهودهم في مكافحة الجريمة

المصدر: وام

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كرمت مديرية شرطة العين في قطاع الأمن الجنائي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبيها المتميزين من إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة المربعة تقديراً لإسهاماتهم الريادية في مكافحة الجريمة، وعدد من المنتسبين المتميزين من قسم شؤون التحقيق في المديرية تقديـراً لأدائهم المتميز في مجالات العمل وذلك ضمن مبادرة (ما قصرتوا) لعام 2023.

وأوضح العميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين بأن التكريم يأتي استمراراً لنهج شرطة أبوظبي في تحفيز المتميزين للإسهام بفعالية في دفع مسيرة العمل والانجاز والتطوير وتحقيق الريادة وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية في" أن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان".

وأعرب عن تمنياته للمكرمين بمزيد من التقدم والنجاح في أدائهم ومواصلة جهودهم في تحقيق الإنجازات.

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