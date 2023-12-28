32 موقعاً للألعاب النارية في احتفالات رأس السنة بدبي

المصدر: نورا الأمير - البيان

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كشفت لجنة تأمين الفعاليات في دبي عن تفاصيل خطتها لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية للعام الجديد 2024 بجميع مناطق إمارة دبي، وذلك بالتعاون مع 55 من الشركاء الاستراتيجيين، حيث يأتي ذلك في سياق حرص اللجنة على إخراج الحدث العالمي بما يليق بمكانة دبي في تنظيم أفضل العروض والفعاليات الكبرى.

وأعلنت اللجنة استحداث آلية جديدة لتأمين مواقع الاحتفالات يتم من خلالها تقسيم إمارة دبي إلى أربعة قطاعات، شمال ووسط وغرب، إلى جانب القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين، وتوفير خدمات نوعية للجمهور، والاستغلال الأمثل للعناصر البشرية بالتعاون مع الشركاء.

وبالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي تم توفير 6 مواقع مخصصة لفئة العمال موزعة على مناطق مختلفة في دبي، منها القوز وجبل علي والقصيص، ومزودة بست شاشات مشاهدة ووجبات غذائية، بهدف تسهيل متابعتهم للألعاب النارية وتقليل حركة خروج العمال لمواقع الفعاليات، بما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفالات وسط أجواء آمنة.

برج خليفة

وأوضحت لجنة تأمين الفعاليات المكونة من 55 جهة حكومية وخاصة في دبي أن 32 موقعاً في دبي تشهد عروضاً بالألعاب النارية، أبرزها منطقة برج خليفة، وذا بيتش وبلو واترز (جي بي آر)، وجزيرة النخلة، والكايت بيتش، وغيرها، مشيرة إلى أن الكادر البشري المخصص لتأمين الاحتفالات في دبي بلغ عدده 11 ألفاً و972 شخصاً، بواقع 5 آلاف و574 شرطياً و1525 دورية، ومركبات للدفاع المدني والإسعاف.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في بلو ووترز بقاعة المؤتمرات للإعلان عن تفاصيل خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية، بحضور اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، واللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعبدالله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، ومشعل جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، واللواء الدكتور عادل السويدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة بدبي، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة.

ولفت اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس لجنة تأمين الفعاليات، إلى جهود كل أعضاء لجنة تأمين الفعاليات في دبي المكونة من 55 جهة من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، وعملهم بروح الفريق الواحد من أجل توفير أقصى درجات الأمن والسلامة للمُحتفلين.

وقال إن اللجنة أنهت استعداداتها لاستقبال رأس السنة الميلادية، حيث عقدت اجتماعات تنسيقية عدة ونفذت جولات ميدانية تفقدية على مواقع الاحتفالات المختلفة والمتمثلة في 32 موقعاً في الإمارة، لوضع خطة أمنية مشتركة وموحدة، كل حسب اختصاصه، بما يضمن تأمين المناطق السياحية والمراكز التجارية وتأمين حركة السير خلال رأس السنة.

وأضاف الغيثي أن اللجنة وضعت بعين الاعتبار أهمية تطوير منظومة التأمين في الإمارة بالتعاون مع الشركاء، والتي تتمثل في استحداث آلية جديدة تستند إلى تقسيم الإمارة إلى 4 قطاعات، في الشمال، وتضم 8 مواقع للاحتفالات، وفي الوسط، وتضم 15 موقعاً، وفي الغرب، وتضم 14 موقعاً، إضافة إلى القطاع البحري، وذلك لتسهيل عملية التأمين بالتعاون مع الشركاء، إلى جانب 7 غرف عمليات متنقلة موزعة على مستوى الإمارة.

ودعا الغيثي الجمهور إلى التعاون مع أفراد الشرطة، والالتزام بالتعليمات المرورية، تفادياً للازدحام، والتواصل مع شرطة دبي للبلاغات الطارئة والشكاوى، على الرقمين المجانيين 999 و901، أو التوجه لأقرب موقع لوجود أفراد الشرطة، مؤكداً توفير عدد من خيام الإمداد وسط مدينة دبي، لتقديم خدمات خاصة بالمعثورات والمفقودات للجمهور، وتوفير خدمات الإسعافات الأولية، والدعم اللوجستي، واستقبال الأطفال المفقودين، وتقديم العون لهم، والمساعدة في إرشاد الزوار، وغيرها من الخدمات.

وقال عبدالله آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات رئيس لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات في الهيئة: «تستعد الهيئة لإدارة الحركة المرورية لفعالية رأس السنة الميلادية وفق خطة مرورية محكمة، وبالأخص في منطقة برج خليفة، من خلال لجنة إدارة الحركة المرورية وأنظمة النقل خلال الفعاليات، وبالتنسيق المباشر مع اللجنة التنفيذية لتأمين الأحداث العالمية والمحلية في دبي وشركة إعمار».

6 محاور رئيسية

وأشار آل علي إلى وجود فرق العمل من هيئة الطرق والمواصلات في الميدان ومراكز التحكم كافة، بما فيها غرفة تحكم إعمار ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، موضحاً أن الخطة المرورية تستند إلى 6 محاور رئيسية، بحيث تضمن انسيابية الحركة المرورية والتركيز على خدمات النقل الجماعي التي ستوفرها هيئة الطرق والمواصلات، إضافة إلى الخدمات الأخرى بالتنسيق مع الشرطة وإعمار والشركاء المعنيين الذين يهدفون لتوحيد الجهود لإنجاح الفعالية.

وأشار آل علي إلى أنه سيتم إغلاق الشوارع المحيطة بمنطقة برج خليفة ودبي مول منعاً لحدوث الازدحام، مؤكداً أن هذه الإغلاقات ستتم من خلال وجود الفريق التشغيلي لهيئة الطرق والمواصلات في جميع المواقع، التي سيتم تجهيزها بالمستلزمات الخاصة بعملية الإغلاق وبالتعاون مع شرطة دبي وإعمار، وسيتم إغلاق شارع بوليفارد محمد بن راشد ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً، وذلك بعد امتلاء المواقف ضمن هذه المنطقة.

وتابع: على الجمهور ومرتادي المنطقة ممن لديهم حجوزات في منطقة البوليفارد أو في دبي مول، ضرورة التواجد قبل الساعة 4:00 مساء يوم الأحد.

وإغلاق كل من شارع المركز المالي السفلي ابتداءً من الساعة 4:00 مساءً، أما شارع المركز المالي العلوي وشارع الصكوك فسيبدأ إغلاق الحركة المرورية من الساعة 8:00 مساءً، وإغلاق شارع الأصايل من شارع عود ميثاء باتجاه منطقة برج خليفة ابتداءً من الساعة 4 مساءً، ليتم استخدامه كمسار لمركبات الطوارئ ولتخزين الحافلات.

أما شارع المستقبل فسيبدأ الإغلاق على الجزء الواقع بين شارع زعبيل الثاني وشارع الميدان ابتداءً من الساعة 4 مساءً وسيستمر الإغلاق حتى نهاية الفعالية.

مترو دبي

وقال آل علي إنه سوف يتم تشغيل الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً يوم الأحد 31/12/2023، ليستمر عمل المترو بشكل متواصل لغاية الساعة 12 منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 01/01/2024 ولمدة 40 ساعة.

كما سيتم تشغيل الترام من الساعة 9:00 صباح يوم الأحد 31/12/2023 وحتى الساعة 1:00 من فجر يوم الثلاثاء الموافق 02/01/2024 ولمدة 40 ساعة، وذلك حرصاً على تسهيل عملية وصول الجمهور إلى منطقة الحدث وعملية الخروج بعد انتهاء العروض، وسيتم إغلاق محطة مترو برج خليفة ابتداءً من الساعة 5 عصراً.

المواقف الإضافية

ولفت آل علي إلى أنه سيتم توفير مواقف خارج منطقة الحدث (900 موقف) يمكن للجمهور استخدامها عند الانتقال من الموقع وإليه من خلال تسيير حافلات المواصلات العامة التي ستتواجد لنقل الجمهور يوم الحدث من الساعة 3:00 مساءً، ممثلة في 500 موقف في نادي الوصل، و400 موقف بمنطقة الجافلية (موقف الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب).

خدمات المواصلات

وأشار آل علي إلى زيادة عدد الحافلات لهذا العام نظراً للزيادة المتوقعة في عدد الحضور باحتفالات العام الجاري، من خلال تشغيل إجمالي 230 حافلة، منها 20 حافلة ذات طابقين و210 حافلات عادية لخدمة محطات المترو ومواقع وقوف مركبات الأجرة وقت المغادرة على النحو التالي: خط حافلات على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى أبوظبي لنقل الجمهور من محطة مترو برج خليفة إلى محطة أون باسيف، خط حافلات من شارع الخدمة على شارع الشيخ زايد لنقل الجمهور إلى مواقف مركبات الأجرة في نادي الوصل وفي مواقف الجافلية (الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب) إلى ديرة ستي سنتر.

كما تشمل الخطوط خط حافلات على شارع المركز المالي للنقل إلى (شارع الخيل، ونادي الوصل ومواقف الجافلية، وستي سنتر)، إضافة إلى خط حافلات شارع المركز المالي، الذي ينقل إلى (مواقف نادي الوصل، وستي سنتر ديرة ومواقف الجافلية)، فضلاً عن خط حافلات من شارع برج خليفة إلى محطة مترو ستي سنتر ديرة.

وتشمل أيضاً خط حافلات أمام محطة مترو الخليج التجاري (على شارع الشيخ زايد) إلى محطة مترو ستي سنتر ديرة. وقد تم تحديد مواقع وقوف مركبات الأجرة في مواقف نادي الوصل، حيث سيتم نقل الجمهور من موقع الفعالية عن طريق الحافلات وقت المغادرة وإخلاء الموقع من الجمهور.

خطة متكاملة

إلى ذلك، أعلنت بلدية دبي عن خطتها المتكاملة لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية، تشمل محاور الصحة والسلامة وسلامة الغذاء، والرقابة على الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، إضافة إلى تأمين شواطئ الإمارة والقنوات المائية، وإدارة عمليات النفايات، وذلك تعزيزاً لجاذبية إمارة دبي وريادتها ومكانتها العالمية.

وأكدت بلدية دبي استعداد وجاهزية فرق عملها الإدارية والميدانية التي يبلغ عددها 2,700 منسق ومشرف وعامل في جاهزية تامة لتغطية وتأمين كل مواقع احتفالات رأس السنة الميلادية 2024 في الإمارة، وذلك تعزيزاً لأهدافها وجهودها المتكاملة في تخطيط وإدارة وضمان استدامة وجودة الحياة في الإمارة، عبر تقديم خدمات بلدية رائدة لسعادة الناس ورفاهيتهم، تحقق رؤية بلدية رائدة لمدينة عالمية.

وحفاظاً على استدامة نظافة إمارة دبي، وتعزيزاً لجاذبيتها وجماليتها، وفرت بلدية دبي طواقم عمل تتألف من 242 مشرفاً ومراقباً، و2,281 عامل نظافة، للحفاظ على نظافة مناطق ومواقع الاحتفالات والمناطق المحيطة على مدار الساعة، وإزالة النفايات والمهملات، وكنس الطرق، فضلاً عن توفير أكثر من 300 وسيلة تخزين للمخلفات العامة في أكثر المواقع ازدحاماً.

وسيتضمن أيضاً برنامج النظافة الميدانية العامة لتأمين نظافة مواقع الاحتفالات متابعة أكثر من 30 موقعاً للاحتفالات العامة، كما جرى التعاقد مع 630 عامل نظافة من القطاع الخاص لتغطية مواقع معينة، مثل المناطق الصناعية والسكنية والصحراوية.

وبجانب ذلك سيتم تأمين مشاركة أكثر من 500 متطوع من الجمهور، وستنفذ فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي، المكونة من 63 مفتشاً ومشرفاً، زيارات ميدانية للتأكد من التزام مناطق الفعاليات باشتراطات الصحة والسلامة العامة. وستجري فرق سلامة الغذاء المكونة من 27 مفتشاً زيارات وجولات ميدانية على مراكز التسوق والفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات الغذائية المشاركة في مواقع الفعاليات، للتأكد من التزام متداولي الأغذية بالاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، وذلك حرصاً منها على تأمين قطاع الأغذية في الإمارة، وضمان حماية أفراد المجتمع من المخاطر الغذائية.

تأمين المرافق

خصصت بلدية دبي فريقاً مكوناً من 75 مراقباً ومفتشاً، لمتابعة وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتأمين مناطق ومواقع إطلاق الألعاب النارية، إضافة إلى إنشاء مركز عمليات في برواز دبي لمتابعة عمل الفرق.

الدفاع المدني

أكد اللواء خبير علي حسن المطوع، مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، استكمال جاهزية استعدادات الدفاع المدني لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2024.

وأشار إلى أن الدفاع المدني بدبي سيشارك بقوة بشرية قوامها أكثر من 947 إطفائياً من الضباط وضباط الصف والأفراد المنتشرين في مواقع الاحتفال الذين يمثلون نخبة الوحدات والفرق التخصصية ذات الكفاءة المهنية العالية مع أكثر من 106 آليات حديثة ومتنوعة الاختصاصات، إضافة إلى الدعم اللوجستي من فرق على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، بجميع مراكز الدفاع المدني بدبي البالغ عددها 24 مركزاً وفق توزيعها الجغرافي في الإمارة.

استعدادات الإسعاف

وقال مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إن فريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مستعد لتغطية فعاليات رأس السنة من خلال تخصيص 178 مركبة إسعاف و4 زوارق بحرية و556 كادراً إسعافياً و35 مشرفاً لتغطية 46 فعالية ستشهدها مختلف مناطق إمارة دبي.

وتابع: «سيارات إسعاف دبي ستنتشر في المناطق الحيوية الأخرى، حيث سيتم توزيع 7 مركبات في دبي مول، و16 مسعفاً، وتخصيص 6 مركبات إسعاف و12 مسعفاً في كل من نخلة جميرا، وبرج العرب و«جي بي آر» و«بلو واترز»، ومنطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد «برج خليفة»».

ولفت إلى أن المؤسسة خصصت أيضاً 18 مركبة إسعاف وغرفة عمليات و18 خيمة للدعم وتقديم خدمات إسعافية، وتم تخصيص 5 سيارات مستجيب أول و6 دراجات كهربائية، وحافلتي إسعاف، ووحدة للدعم الميداني، وذكر أنه تم كذلك تخصيص 34 نقطة إسعاف إضافية سيتم توزيعها على مختلف المناطق الأخرى بالإمارة، مثل جبل علي وبر دبي والمناطق الريفية وديرة، فضلاً عن 5 مركبات إسعاف لتغطية مهرجان حتا و12 مسعفاً ووحدة الدعم الميداني من تاريخ 15 إلى 31 ديسمبر.

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