عمار النعيمي يعزي في وفاة أحمد المهيري

المصدر: عجمان - وام

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قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، صباح أمس، واجب العزاء لعائلة بن عمير في وفاة المغفور له أحمد محمد بن عمير المهيري، نجل الدكتور محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الهندسية بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس أمين الشرفاء بمنطقة مشيرف بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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