المكتب التنفيذي لقرينة حاكم الشارقة يشرك الجمهور في تصميم منصته الرقمية

المصدر: الشارقة - وام

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عقدت إدارة التحول الرقمي بالمكتب التنفيذي لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، ثلاث جلسات نقاشية لعدد من الأفراد من مختلف شرائح المجتمع في إمارة الشارقة، بهدف إشراكهم في عملية تصميم المنصة الرقمية الموحدة، وأخذ تصوراتهم واقتراحاتهم المتنوعة التي ستساهم في تحسين رحلة تجربة المستخدم وتلبية احتياجاته وقت التقديم على الخدمات بما يتناسب مع طموحاته وتطلعاته، وذلك ضمن خطط المكتب التنفيذي لسموها لتحقيق الاستباقية في توفير منصة رقمية موحدة وتفاعلية بخصائص متقدمة تتلاءم مع متطلبات الحياة المستقبلية للجمهور المستهدف.

وبلغ عدد المشاركين في الجلسة النقاشية 43، تم اختيار الفئة الأولى المكونة من 27 مشاركاً، بناءً على استطلاع رأي المجتمع الذي أطلقه المكتب في فبراير الماضي للتعرف على مدى وعي الجمهور المستهدف بالمؤسسات التي ترأسها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة.

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