ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي موظفي الحكومة

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة.

ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة برئاسة أحمد حمد راشد مطر السويدي، وعضوية سعيد سلطان عبدالله سعيد بن خادم، وسعيد محمد عبدالله بن هدة السويدي، وعمر عبدالله محمد العجلة آل علي، ومحمد سالم يوسف القصير النعيمي، ومريم سيف محمد الزري الشامسي، ومريم علي حسن شهيل القحطاني.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله عند انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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