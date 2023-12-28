شراكة في برنامج لاستعادة النظم البيئية الساحلية والصحراوية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت هيئة البيئة في أبوظبي، و«القابضة» (ADQ)، والشركة الاستثمارية «القابضة»، عن شراكتهما مع «ديندرا» Dendra، وهي شركة عالمية في مجال التكنولوجيا البيئية، لاستخدام الطائرات المسيرة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقييم وإعادة تأهيل النظم البيئية البرية والساحلية في الإمارة.

وسيتم توظيف حلول مبتكرة مبنية على البيانات وتكنولوجيا الذكاء الصناعي المتطورة التي أطلقتها الشراكة في مجالات الحفاظ على الموائل البيئية والأنواع المحلية، واستعادة التوازن البيئي في الموائل البرية في إمارة أبوظبي ومناطق أشجار القرم.

ويجري حالياً البدء بتنفيذ أول تجربة لإعادة تأهيل المناطق الجافة في منطقة الظفرة، باستخدام طائرات مسيرة للقيام بنثر البذور جوياً في الأراضي الصحراوية.

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