وفد «الشارقة الخيرية» يتفقد مشاريع الجمعية في طاجيكستان

المصدر: الشارقة – البيان

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عززت جمعية الشارقة الخيرية أعمالها الإنسانية في جمهورية طاجيكستان، بافتتاح عدد من المشاريع الجديدة لتضاف إلى المشاريع التي سبق تنفيذها منذ 2015، وقد قام وفد إعلامي من الجمعية بزيارة ميدانية خلال الأسبوع الماضي شملت تفقد المشاريع القائمة للاطمئنان على سير العمل بها، على هامش إطلاق حملة شتاء دافئ في عدد من القرى والمناطق النائية في طاجيكستان. وتم توزيع الأغطية الثقيلة والملابس وكسوة الشتاء والفحم والوقود والحطب لأكثر عن 400 أسرة مستفيدة.

وتضمنت الزيارة افتتاح مدرسة متبرعي الريح المرسلة بقرية فتح آباد على مساحة 3165م2، والتي تتكون من 8 فصول دراسية ومكاتب إدارية، وتم تأثيثها بكافة الأجهزة التعليمية اللازمة للطلبة الدراسين، بتكلفة إجمالية تبلغ 700 ألف درهم، كما تم افتتاح بئر الخير الارتوازية ليستفيد منها نحو 210 أسر من سكان منطقة حصار والمناطق المجاورة.

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