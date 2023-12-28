إنجازات تاريخية لرياضة الإمارات

المصدر: دبي - علي الظاهري

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حققت رياضة الإمارات إنجازات تاريخية جديدة في العام 2023، بعد المشاركة الناجحة في العديد من المحافل والاستحقاقات الدولية، أبرزها دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت في مدينة هانغتشو بإحراز 20 ميدالية ملونة في أفضل مشاركة للدولة في تاريخ «الآسياد»، كما شهد هذا العام نجاحات أخرى لرياضة الإمارات، أبرزها تأهل 10 رياضيين إماراتيين، إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024» بعد تحقيقهم أرقام التأهل المطلوبة للوصول إلى الأولمبياد.

وتختتم الإمارات العام الجاري بنجاحات كبيرة على مستوى التنظيم واستضافة العديد من البطولات والأحداث، أهمها كأس دبي العالمي، إضافة إلى تحقيق الأرقام القياسية في العديد من الفعاليات الرياضية، منها ما تحقق في النسخة الأخيرة من تحدي دبي للياقة، والتي شهدت تحطيم الأرقام القياسية.

حصاد تاريخي لـ«الآسياد»

حققت بعثة الإمارات في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، التي أقيمت في مدينة هانغتشو الصينية، بمشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، إنجازاً تاريخياً بعد تحقيق الحصاد الأفضل في تاريخ مشاركاتها الـ8 في النسخ السابقة بإحراز 20 ميدالية ملونة وسط مشاركة 12 ألف رياضي من 45 دولة آسيوية، وشاركت الإمارات في 20 رياضة فردية وجماعية، محققة 20 ميدالية ملونة، بواقع 5 ذهبيات و5 فضيات و10 برونزيات، وتعد هذه أفضل مشاركة للدولة بتاريخ دورات الألعاب الآسيوية.

أولمبياد باريس 2024

نجح 10 رياضيين إماراتيين في التأهل حتى الآن إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، بعد تحقيقهم أرقام التأهل المطلوبة، وينتمي الرياضيون الـ 10 إلى 3 رياضات مختلفة هي: الدراجات الهوائية والفروسية والجودو، وتضم قائمة المتأهلين الـ10 حالياً: صفية الصايغ، لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، ورباعي منتخب الفروسية محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، كما ضمت قائمة الرياضيين المتأهلين خمسة لاعبين من منتخب الجودو هم: نارمند بيان، في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كغم، ظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم.

«الألعاب العربية»

حصد أبناء الإمارات في دورة الألعاب العربية الخامسة عشرة، التي أقيمت في الجزائر 27 ميدالية، بواقع 5 ذهبيات و6 فضيات و16 برونزية، من ضمنها 5 ميداليات لأصحاب الهمم، بواقع فضية واحدة، و4 برونزيات. وخاضت الإمارات غمار المنافسات في 15 لعبة في البطولة، التي أقيمت هذا العام بعد انقطاع دام 12 عاماً، أبرزها 5 ميداليات، حققها منتخب الشطرنج «4 ذهبيات وفضية».

تحدي دبي للياقة

قدمت دبي نسخة استثنائية لـ«تحدي دبي للياقة» في دورتها السابعة، بعد المشاركة القياسية في العديد من الفعاليات، أبرزها تحدي دبي للجري، بعد مشاركة 226 ألف مشارك، محطمة بذلك كل الأرقام السابقة، حيث وصل عدد المشاركين في عام 2022، 193 ألف شخص، و146 ألف مشارك في عام 2021، وأكثر من 100 ألف مشارك في عام 2020، بينما شارك في النسخة الأولى 70 ألف عداء.

كأس دبي العالمي

من اللحظات الأكثر إثارة على مستوى عالم سباقات الخيل فوز الجواد «أوشبا تيسورو» بلقب النسخة 27 لكأس دبي العالمي على مضمار ميدان العالمي، وهو الحدث الذي يواصل تميزه على الخريطة العالمية لسباقات الخيل، بعد النجاح المبهر في التنظيم، ونال «أوشبا تيسورو» لـ«شركة ريوتوكوجي كنجي القابضة، لقب الشوط الرئيس التاسع لكأس دبي العالمي، برعاية «طيران الإمارات»، والبالغة قيمة جوائزه 12 مليون دولار، بقيادة الفارس يوجا كواجا، وإشراف المدرب نوبورو تاكاجي، مسجلاً زمناً قدره 2.03.25 دقيقة.

«تنس دبي»

دخل اللاعب الروسي دانييل مدفيديف المصنف السابع عالمياً تاريخ بطولات سوق دبي الحرة لتنس الرجال، والتي يبلغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار، بعد تغلبه في المباراة النهائية على مواطنه أندري روبليف المصنف السادس عالمياً، وحامل اللقب بمجموعتين دون رد بواقع 6 - 2 و6 - 2.

وجاء تتويج مدفيديف ليؤكد سيطرة اللاعبين الروس على لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس آخر ثلاث نسخ، بعد إحراز مواطنيه أصلان كاراتسيف لقب 2021، وروبيلف لقب العام الماضي.

بطولة العالم للقدرة

استضافت قرية بوذيب العالمية للقدرة في أبوظبي بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم لأول مرة في تاريخها، بمشاركة 126 فارساً من 36 دولة، وتميزت البطولة بأنها أول بطولة مستدامة وصديقة للبيئة في تاريخ بطولات العالم.

وتوج باللقب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على صهوة «داركو لا ماجور»، مسجلاً زمناً قدره 7.36.39 ساعات، واحتل الوصافة بطل النسخة قبل الماضية الفارس الإماراتي سالم ملهوف الكتبي على صهوة الفرس «هالة»، التي حقق معها اللقب في مونديال إيطاليا، مسجلاً زمناً قدره 7.52.35 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس الإسباني جوما بونتي على صهوة «ايكو فولز»، مسجلاً زمناً قدره 7.55.23 ساعات.

مونديال سلة الكراسي

نالت دبي إشادة عالمية بعد التنظيم المميز لبطولة العالم لرفعات القوة لأصحاب الهمم «دبي 2023»، بمشاركة 90 دولة من مختلف القارات، وبطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة لأصحاب الهمم في دبي، بمشاركة 28 منتخباً للرجال والسيدات، وتوج منتخب أمريكا للرجال بلقب بطولة العالم لسلة الكراسي المتحركة، فيما احتفظ المنتخب الهولندي بلقب السيدات.

الألعاب الحكومية

حققت النسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية» نجاحاً مبهراً، بعد تقديم نسخة استثنائية، بمشاركة 164 فريقاً من داخل وخارج الدولة، وفاز فريق F3 لفئة تحدي الحكومة للسيدات، وفريق الدفاع المدني في دبي لفئة تحدي الحكومة للرجال، وفريق باركور دبي لتحدي المجتمع، وفريق كوبنهاغن من الدنمارك في فئة تحدي المدن.

وفي فئة تحدي المجتمع حصد المركز الأول فريق باركور دبي، وفي فئة تحدي المدن فقد حل بالمركز الأول فريق مدينة كوبنهاغن من الدنمارك، وتعتبر النسخة الرابعة استثنائية، والتي شهدت حضوراً مجتمعياً تجاوز الـ 11 ألف متفرج وعائلاتهم، شارك في الدورة 82 فريقاً في فئة تحدي الحكومة للرجال، و27 فريقاً في فئة تحدي الحكومة للسيدات، و28 فريقاً في فئة تحدي المجتمع، و27 فريقاً في فئة تحدي المدن.

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