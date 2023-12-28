«كهرباء دبي» تنجز ترقية خدماتها بمعايير عالمية

المصدر: دبي - البيان

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انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من ترقية نظام «إس إيه بي»، إلى «إس إيه بي إس/4هانا»، والذي يُعد من أكثر الأنظمة تكاملاً على مستوى العالم، لتواصل بذلك إثراء تجربة المعنيين، وتقديم خدمات استثنائية، في إطار جهودها المتواصلة لدعم مسيرة تحولها الرقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية.

تقارير

ويُمكّن نظام «إس إيه بي إس/4هانا» المتطور، الهيئة من معالجة البيانات وتحليلها بشكل لحظي، والاستفادة من خدمة تقارير المجموعة من «إس إيه بي» المتطورة لتحليل البيانات الصادرة عن الشركات التابعة للهيئة، ودعم حوسبة التقارير الموحدة وإنشائها والإفصاح عنها، وتقديم خدمات مخصصة لكل متعامل، وحل الأعطال بطريقة استباقية، وإطلاع الهيئة بشكلٍ أعمق على العمليات، وتحديد مكامن التحسين وخفض النفقات، إضافة إلى تبسيط البنية التحتية والحلول المتعلقة بها.

كما يقدم النظام حلولاً مبتكرة لتعزيز إدارة المشتريات وسلاسل التوريد، وتبسيط وتوحيد وأتمتة أعمال الهيئة الرئيسة، مثل العمليات المالية والمشتريات وإدارة المشاريع، وتقديم بيانات مالية لحظية للهيئة، لدعم التخطيط المالي، ويمتاز النظام بقدرته على التأقلم مع متطلبات الهيئة ونموها المتواصل، وضمان جاهزية الهيئة على المدى الطويل للتحديات والفرص المستقبلية.

تعاون

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على تقوية أواصر التعاون البنّاء مع شركائنا الاستراتيجيين، انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين حياة الناس، وفي إطار استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، نتبنى الابتكار وأحدث التقنيات والحلول التي من شأنها تعزيز كفاءة واستدامة عملياتنا.

تقنيات

وقال سيرجيو ماكوتا النائب الأول للرئيس في منطقة جنوب الشرق الأوسط لدى «إس إيه بي»، إن انفتاح هيئة كهرباء ومياه دبي على تبني التقنيات المتطورة، قد أدى إلى استراتيجية تحول مبتكرة، توفر تجربة أكثر ذكاءً لعملائها وموظفيها.

ومن خلال تطبيق نظام «إس إيه بي إس/4هانا»، قامت الهيئة بتأمين عملياتها للمستقبل، ما يمكنها من البقاء في الصدارة في مجال الابتكار، مع الحفاظ على المرونة الكافية لاستكشاف نماذج أعمال جديدة. وتشمل الفوائد الآنية رفع الكفاءة، ورؤية شاملة للعمليات والبيانات بشكل لحظي، لدعم اتخاذ القرارات بسرعة.

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