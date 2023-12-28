30 يناير انتهاء التسجيل في بكالوريوس «علوم الفضاء»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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حدد مركز محمد بن راشد للفضاء 30 يناير المقبل موعداً لانتهاء تسجيل طلاب البكالوريوس المواطنين، في برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين، الذين سيتخرجون ابتداءً من خريف 2024، وما بعده في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فيما يمكن للطلبة الاشتراك من خلال الرابط http://bit.ly/3uZqeLr.

ويستهدف برنامج أبحاث علوم الفضاء إلى دمج الطلاب في إطار البرنامج الوطني للفضاء في الإمارات، وتنمية مهاراتهم المهنية، وتعزيز التواصل والتعاون بينهم، وتحفيز اهتمامهم بعلوم الفضاء، فيما تشمل أبحاث الطلبة الجامعيين المشاركين، تخصصات علوم الأرض، وصحة الإنسان في الفضاء، ودراسة بلورات البروتين في الفضاء والهندسة.

نقطة انطلاق

ويوفر البرنامج للطلاب المتميزين الفرصة للتعاون المستمر مع مركز محمد بن راشد للفضاء، بينما ستتاح للباحثين المتميزين، فرصة تقديم أبحاثهم التي من شأنها الإسهام في إثراء مسارهم البحثي في الجامعة، وإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون البرنامج نقطة انطلاق حيوية للطلاب، الذين يطمحون لمتابعة دراستهم في الدراسات العليا في مجالات العلوم أو الهندسة.

وسيُعقد البرنامج في مركز محمد بن راشد للفضاء حيث سيشارك الطلاب في مخيم تدريبي قبل البدء في العمل أبحاثهم، والذي تم تصميمه لتعريفهم بموضوعات وفريق البرنامج، إلى جانب المدربين الذين سيشرفون على توجيههم.

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