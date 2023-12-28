20 مليون درهم إيرادات عقارات «أوقاف دبي» في 9 شهور

المصدر: دبي ـ البيان

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عقد مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، اجتماعه الأول، بعد تشكيله بموجب قرار رقم (95) لسنة 2023 الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وأعرب المجلس في مستهل اجتماعه عن شكره وتقديره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على الثقة التي أولاها للمجلس ليواصل دوره كمؤسسة حكومية تتخذ مساراً استراتيجياً لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً اجتماعياً فعالاً في قطاعات التنمية المختلفة.

سياسة جديدة

واعتمدت المؤسسة خلال الاجتماع سياسة جديدة ومتطورة لمحفظة إعادة الإعمار، وجرى استعراض تقرير أداء المحفظة العقارية حتى الربع الثالث 2023، الذي بين أن إيرادات العقارات تجاوزت 200 مليون درهم بنمو يقدر بـ35 % عن العام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 250 مليون درهم في عام 2024، كما تم الاطلاع على المشروعات العقارية الوقفية المنفذة خلال العام الجاري والمشروعات قيد الدراسة والتنفيذ التي سيتم إنجازها خلال العام المقبل.

وأكد عيسى الغرير رئيس مجلس الإدارة، حرص المؤسسة على ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في دعم الأجندة الوطنية في ترسيخ العمل الوقفي المستدام وتعزيز مشاركة المؤسسة في عملية التنمية والتطوير تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة المتمثلة في توسيع أثر الوقف التكافلي والمجتمعي إلى أبعد مدى، وتحفيز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري.

من جانبه قال علي المطوع الأمين العام للمؤسسة، إن «أوقاف دبي» ستركز في المرحلة المقبلة على خلق أفكار ومشروعات وقفية جديدة وتوسيع آفاق ثقافة الوقف لتشمل جميع نواحي المجتمع للمساهمة بفاعلية في دفع عجلة النمو المستدام للاستثمار الوقفي، وتحقيق إنجازات جديدة ومبادرات وطنية واجتماعية مبتكرة، والعمل بروح الفريق الواحد.

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