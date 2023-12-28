ورشة تعريفية بأمن وسلامة دور العبادة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني في الامارة ورشة تعريفية بعنوان «متطلبات الأمن والسلامة لدور العبادة في الإمارة»، ضمن جهود الدائرة وحرصها على توعية دور العبادة بمتطلبات وإجراءات تجديد رخصها وما يتطلبه ذلك من استيفاء لشروط أمن وسلامة المباني حرصاً على صحة وسلامة مرتاديها.

سلطت الورشة الضوء على متطلبات وإجراءات تجديد رخصة دور العبادة، وشروط وإجراءات استيفاء متطلبات أمن وسلامة مباني الدور، وبرنامج «حصنتك».

و قالت محاسن الحوسني، مدير إدارة الترخيص في الدائرة: يأتي تعاون الدائرة مع هيئة الدفاع المدني في إطار تعزيز أمن وسلامة دور العبادة في الإمارة، تأكيداً على أهمية دور الدائرة في تنظيم عمل دور العبادة ومنحها التراخيص القانونية ضمن الإجراءات المعمول بها، إلى جانب ضمان أمن وسلامة مرتاديها، ولا سيما أن أبوظبي تضم 26 دار عبادة مرخصة لغير المسلمين، تعمل في إطار قانوني وفق ما تنص عليه التشريعات والقوانين.

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