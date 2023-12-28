مشاريع الإسكان في أبوظبي.. دعم متواصل للارتقاء بحياة المواطن

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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يحظى قطاع الإسكان في أبوظبي برعاية متواصلة وكريمة من القيادة الرشيدة، والذي يعكسها دوماً طرح المشاريع والمبادرات السكنية والإعفاءات المالية للمواطنين على مدار العام.

وقد شهد عام 2023 طفرات كبرى في قطاع الإسكان بأبوظبي باعتماد ميزانية ضخمة وغير مسبوقة بقيمة 85.4 مليار درهم لتطوير مساكن وأحياء مجتمعية متكاملة، حيث من المقرر أن توفر هذه المشروعات قرابة 76 ألف مسكن وأرض سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.

الدليل الإرشادي

وكانت «أبوظبي للإسكان» قد أعلنت في سبتمبر من العام الجاري عن مستجدات العمل وحالة المشاريع السكنية التي تطورها في مناطق بني ياس والوثبة والساد والسمحة وتشمل بناء 5848 فيلا سكنية للمواطنين، وتسليم وحدات للمواطنين خلال الربع الأول من العام 2024، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع شمال بني ياس السكني 1365 فيلا سكنية بمساحة كلية تقدر بـ 3.1 ملايين متر مربع.

حي إماراتي متكامل

كما أطلقت مشروع شمال بني ياس 2020، ويعتبر من المشروعات الكبرى الطموحة، ويهدف إلى توفير حي إماراتي متكامل يلبي احتياجات الأسرة الإماراتية وفق أفضل المعايير في التصميم والتنفيذ، وبالإضافة إلى هذه المشاريع، وقعت أبوظبي للإسكان مايو 2023، اتفاقية مع كيو القابضة، تتولى بموجبها الشركة تصميم وتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة في منطقتي غرب بني ياس والسمحة لصالح الهيئة تتضمن 1742 فيلا سكنية للمواطنين.

وتزامناً مع عيد الاتحاد الـ 52 اعتمدت إمارة أبوظبي، صرف حزمة ثالثة من المنافع السكنية للمواطنين، بقيمة إجمالية بلغت 7,60 مليارات درهم، استفاد منها 5,685 مواطناً ومواطنةً في مختلف أنحاء الإمارة، ليرتفع بذلك إجمالي قيمة الحزم السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال عام 2023 إلى 13,44 مليار درهم، استفاد منها 9,292 مواطناً ومواطنةً في مختلف مناطق الإمارة.

كما شهدت إمارة أبوظبي خلال العام تدشين وتوسعة 3 مشاريع كبرى ضمن الحي الإماراتي المتكامل وهي «الفلاح السكني» ويشمل 899 فيلا سكنية جديدة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 1.92 مليار درهم، و«سويحان» بتكلفة تصل إلى 572.1 مليون درهم، لتوفير 204 فلل سكنية جديدة للمواطنين. وفي يوليو من نفس العام أطلقت هيئة أبوظبي للإسكان مشروع «بلغيلم» السكني المتكامل، الذي يقع شمال شرق جزيرة ياس، وبقيمة تطويرية تبلغ 8 مليارات درهم.

وفي نوفمبر من نفس العام تم تدشين مشروع «الوثبة» السكني، أحد مشاريع الحي الإماراتي المتكامل، بكلفة تصل إلى 1,1 مليار درهم، لتوفير 347 فيلا سكنية جديدة للمواطنين في منطقة الوثبة.

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