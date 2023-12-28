مهرجان حتا للعسل يشهد إقبالاً لافتاً

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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افتتح داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أمس فعاليات «مهرجان حتا للعسل» المتخصص بدعم النحّالين وقطاع إنتاج العسل على مستوى إمارة دبي والدولة، ويستمر حتى الأحد المقبل بمشاركة قرابة 60 نحّالاً إماراتياً، يعرضون منتجاتهم المتنوّعة من النحل وملكاته أمام الزوار والسياح، ويتيح المهرجان فرصة للتعرف إلى الأصناف المتنوّعة للعسل، والخصائص التي يتميز بها كل صنف، وطرق التمييز بينها.

فعاليات متنوعة

ويتزامن افتتاح المهرجان مع الموسم الأول من مهرجان «شِتَانا في حتّا»، الذي يضم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والعروض الترفيهية والرياضية، التي تتيح فرصة للمقيمين والزوار باستكشاف التنوع والمعالم الطبيعية في حتّا، كما يسلّط الضوء على الأماكن والأنشطة والمعالم السياحية الفريدة التي تجعل من دبي واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم.

ويهدف «مهرجان حتا للعسل» الذي تنظمه البلدية سنوياً إلى دعم قطاع إنتاج العسل على مستوى دولة الإمارات والنحّالين الإماراتيين، والارتقاء بمعايير الجودة والسلامة الصحية في مجال صناعة العسل في إمارة دبي، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجال إنتاج العسل، وتسليط الضوء على أبرز الطرق التي تعزّز من جودته، كما يسهم المهرجان في زيادة الفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة أمام سكان منطقة حتّا، والمواطنين من أصحاب المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة المُنتجة.

وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع، مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي: إن البلدية حريصة على دعم قطاع إنتاج عسل النحل على مستوى إمارة دبي، والحفاظ على استدامته ونموه، بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الإمارة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتوجهاتها الاقتصادية والاستراتيجية، مشيرة إلى أن بلدية دبي ملتزمة بتوفير كل التسهيلات والخدمات الداعمة للنحالين المواطنين في منطقة حتّا، والتي تُعزز من نمو مشاريعهم واستدامتها وتطورها المستمر، وتسهم في توسيع العوائد الاستثمارية والاقتصادية لأهالي منطقة حتّا.

وأوضحت أن بلدية دبي تجسد من خلال المهرجان التزامها بتعزيز الإنتاج المحلي في منطقة حتا، باعتبارها مقصداً متميزاً للسياحة في إمارة دبي، وذلك لما تتمتع به من خصائص وسمات فريدة، وذلك في إطار جهود البلدية لتقديم كل سبل الدعم للقطاعات الإنتاجية المحلية في منطقة حتّا.

فحوصات مخبرية

من جانبها قالت هند محمود، مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي بالإنابة، إنه يمكن لزوار المهرجان التأكد من جودة العسل قبل شرائه من خلال جلب العينات إلى مختبر دبي الذكي المتنقل التابع للبلدية في المهرجان، لإجراء الفحوصات المتعلقة بالكشف عن الخمائر والفطريات المتولدة في منتجات العسل، لافتة إلى أنه يمكن الحصول على نتائج الفحوصات في مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة.

بدوره قال مانع الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة نحالي الإمارات: إن الدورة الحالية من المهرجان ستشهد إقامة مزاد لبيع العسل بأنواعه المختلفة، ومسابقة بين النحالين لأفضل عسل إماراتي، والذي يضم جوائز قيمة للفائزين في المراكز الأولى، إلى جانب مجموعة من الورش عن كيفية استخراج شمع العسل وصناعة الصابون وأطباق محضرة من العسل، كما حرص المنظمون على تخصيص أماكن لألعاب الأطفال وأكشاك لعرض منتجات الأسر المنتجة، ويستقبل المهرجان الزوار اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً في قاعة حتّا التابعة لبلدية دبي

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