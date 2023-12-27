«طرق دبي» تعلن خطتها المرورية لتسهيل الوصول إلى مواقع احتفالات رأس السنة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ممثلة بمديرها التنفيذي عبد الله يوسف آل علي، خطتها المرورية لتسهيل الوصول إلى مواقع احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2024.

وتشمل الخطة مواقيت إغلاق بعض الطرق، وذلك للسماح لأكبر عدد من أفراد الجمهور الوصول إلى مناطق فعاليات الاحتفال بسهولة وسرعة وسلامة.

وفيما يلي أسماء الشوارع ومواعيد إغلاقها:

إغلاق شارع الأصايل من الساعة الرابعة عصراً.

شارع بوليفارد الشيخ محمد بن راشد الساعة الرابعة عصراً.

شارع برج خليفة الساعة الرابعة عصراً.

شارع المركز المالي السفلي الرابعة عصراً.

شارع الصكوك ابتداء من الثامنة مساء.

شارع المركز المالي العلوي بدءاً من الساعة التاسعة مساء.

إغلاق محطة مترو برج خليفة الساعة الخامسة مساء.

كما سيتم تشغيل ترام دبي من التاسعة صباحاً ولغاية يوم الثلاثاء المقبل 2 يناير لمدة أربعين ساعة متواصلة، وتشغيل مترو دبي من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الاثنين المقبل منتصف الليل.

للاطلاع على الخطة المرورية بشكل كامل بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

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