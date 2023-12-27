«أبحاث علوم الفضاء» يعزز بناء جيل جديد من الخبراء المواطنين

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أمس عن إطلاق برنامج أبحاث علوم الفضاء للطلبة الجامعيين للعام 2024، والذي يهدف إلى تكوين جيل جديد من الخبراء المواطنين في المجال، إذ يشكل تجربة بحثية مثيرة ستتم بالتعاون مع خبراء رياديين في ميدان علوم الفضاء.

ويتوقع أن ينطلق البرنامج في صيف العام المقبل، ويمتد لفترة تصل إلى 10 أسابيع، مستهدفاً طلاب البكالوريوس المواطنين الذين سيتخرجون ابتداءً من خريف 2024 وما بعده في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات.

وتم تصميم البرنامج الذي سيُعقد في مركز محمد بن راشد للفضاء، بهدف دعم الطلاب الجامعيين المتخصصين في مجالات مثل الفيزياء والكيمياء والرياضيات وما إلى ذلك، الذين يخططون للتخرج في فترة لا تتجاوز خريف 2024، ويُيسّر البرنامج إمكانية البحث في ميادين متنوعة مثل علوم الأرض، وصحة الإنسان في الفضاء، ودراسة بلورات البروتين في الفضاء، والهندسة، تحت إشراف مُرشدين ذوي خبرة.

وسيشارك الطلاب في مخيم تدريبي قبل البدء في العمل أبحاثهم، والذي تم تصميمه لتعريفهم بموضوعات وفريق البرنامج، إلى جانب المدربين الذين سيشرفون على توجيههم.

وقال عدنان الريس، مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف في المركز: «ملتزمون بتعزيز ثقافة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين شباب الدولة، ويُعد برنامج أبحاث علوم الفضاء أكثر من مجرد فرصة للتعلم؛ إنه منصة لشبابنا الطموحين للمساهمة في جهود أمتنا في مجال الفضاء والتقدم العلمي. ومن خلال الاستثمار في شبابنا، نضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً وابتكاراً للدولة».

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