124 طائرة إغاثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

المصدر: دبي - البيان

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الإمارات جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار عملية «الفارس الشهم 3».

وأرسلت الإمارات 124 طائرة ضمن الجسر الجوي الذي انطلق منذ 51 يوماً، إضافة إلى سفينة شحن، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، والذين يواجهون ظروفاً استثنائية حرجة، وخاصة النساء والأطفال.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية 9209 أطنان من المستلزمات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين.

وبالإضافة إلى الجسر الجوي أرسلت الإمارات 121 شاحنة تحمل مستلزمات إغاثية عبر مصر، واستقبل المستشفى الإماراتي الميداني في غزة 673 حالة.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، قد أمر العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

كما أمر سموه قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، بالتعاون والتنسيق الشامل مع كل من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وباقي المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني.

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