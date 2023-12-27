«تنفيذي الشارقة» يعتمد منافع صحية جديدة للموظفين

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وبحث المجلس في اجتماعه مجموعة من الموضوعات الحكومية، سعياً لتطوير مختلف الخدمات وتنفيذ أفضل المشروعات التنموية التي تنعكس على مستوى الحياة الكريمة للأفراد في إمارة الشارقة.

منافع

واعتمد المجلس تجديد وثيقة التأمين الصحي لموظفي حكومة الشارقة لسنة 2024، مع اعتماد إضافة مجموعة من المنافع الصحية الجديدة ورفع نسب وسقف بعض المنافع السابقة، وذلك سعياً للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بما يتماشى مع أحدث المعايير المحلية والدولية.

ويستفيد من منظومة التأمين الصحي أكثر من 116 ألف منتفع يمثلون موظفي ومتقاعدي مختلف الجهات الحكومية لإمارة الشارقة وأسرهم إضافة إلى والدي الموظفين المواطنين.

مشروع

وناقش المجلس مشروع الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة لسنة 2024، والتي تضمنت جميع البنود الخاصة بها من ناحية المصروفات والإيرادات المتوقعة للجهات الحكومية وفقاً لمختلف القطاعات.

ووجه المجلس بإحالة مشروع الموازنة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.

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