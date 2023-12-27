حاكم أم القيوين يعزي في وفاة أحمد المعلا

المصدر: أم القيوين - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء، في قاعة الاتحاد للمناسبات بإمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، وإخوانه أنجال الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أدى، أمس، في جامع الشيخ أحمد بن راشد المعلا في منطقة الرأس بأم القيوين، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، بإذن الله، الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا، الذي انتقل إلى جوار ربه، صباح أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه، الشيخ مكتوم بن راشد المعلا، والشيخ محمد بن راشد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين.

كما أدى الصلاة أنجال الفقيد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن أحمد المعلا، والشيخ سعيد بن أحمد المعلا، والشيخ محمد بن أحمد المعلا، والشيخ إبراهيم بن أحمد المعلا، وعدد من كبار المسؤولين.

ثم توجه صاحب السمو حاكم أم القيوين، والشيوخ، والمسؤولون والمشيعون إلى مقبرة أم القيوين ليوارى جثمان الفقيد الثرى، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وكان ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، نعى المغفور له الشيخ أحمد بن عبدالله بن سعيد المعلا، الذي وافته المنية، صباح أمس.

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