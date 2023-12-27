مكتوم بن محمد.. إنجازات ترسخ ريادة الإمارات المالية عالمياً

المصدر: دبي ــ محمد عباس

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حفلت أجندة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، خلال عام 2023 بالعديد من الإنجازات والمبادرات والقرارات الاقتصادية والمالية، التي جاءت ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث أسهمت بشكل أساسي في تحقيق قفزات نوعية في القطاع المالي للدولة مما جعلها تتصدر المراكز الأولى في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، الأمر الذي مكن الدولة من ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، كما عززت ريادتها المالية وجاهزيتها للمستقبل.

وترجمت مبادرات وتوجيهات وقرارات سموه الأهداف الاستراتيجية التي تعمل حكومة الإمارات على تحقيقها، من خلال السعي نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً، مستندة في ذلك إلى أطر تشريعية تواكب المتغيرات الدولية. كما أسهمت مبادرات سموه في تعزيز مكانة دبي، على وجه الخصوص، وجهة رائدة لحفز نمو المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار في المنطقة.

إنجازات

وباستعراض أبرز إنجازات وقرارات ومبادرات سموه خلال العام، نجد أن سموه ترأس في 10 يناير لجنة الميزانية العامة للاتحاد، واطلع على الأداء المالي للسنة المالية 2022 - 2023 الذي يعكس نمو الاقتصاد الوطني.

وبتوجيهات سموه، انطلقت في دبي يوم 23 يناير قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث حققت دبي 40 % من أنشطة الاكتتابات في منطقة الخليج، وبقيمة طلبات اكتتاب بلغت 673 مليار درهم.

وفي 9 فبراير اطلع سموه على نتائج الأداء السنوي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، التي قامت بتسوية أكثر من 860 نزاعاً قضائياً بقيمة إجمالية تبلغ 4.4 مليارات درهم.

وفي 12 فبراير، عقدت الدورة السابعة لمنتدى المالية العامة للدول العربية بتنظيم وزارة المالية على هامش القمة العالمية للحكومات، وتم اعتماد توصيات تدعم التنمية الاقتصادية العربية.

كما اطلع سموه في 20 فبراير على تقرير أداء مركز دبي المالي العالمي لعام 2022 الذي سجل نمواً استثنائياً، حيث انضمت 1084 شركة جديدة للمركز بزيادة 20 % عن 2021 ليبلغ إجمالي عدد الشركات 4377 شركة. وتخطت قيمة العائدات المليار درهم للمرة الأولى منذ إنشاء المركز، محققاً أرباحاً تشغيلية بلغت 679 مليون درهم.

وفي 20 فبراير، أعلن سموه أن مركز دبي المالي العالمي احتل المرتبة الأولى عالمياً بين المناطق الحرة الأكثر استقطاباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي.

واعتمد سموه، في 22 فبراير، استراتيجية لتطوير تنفيذ الأحكام والسندات المدنية بدبي لخلق بيئة مبتكرة لتطبيق التشريعات وتعزيز الثقة بالقضاء، ودعم تنافسية دبي على المستوى العالمي.

ثروات عائلية

وفي 1 مارس، وبتوجيهات من سموه، عقد ملتقى لمركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي لمناقشة مستقبل الشركات العائلية وسبل تعزيز نموها واستدامتها.

وفي 7 مارس، التقى سموه مع براد سميث رئيس شركة «مايكروسوفت» وناقش خلال اللقاء علاقات الشراكة والتعاون مع الشركة لتعزيز البيئة الرقمية في الإمارات، وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية لزيادة إسهام التحول الرقمي إلى 100 مليار درهم سنوياً.

وفي 15 مارس، التقى سموه مع دانيال بينتو رئيس بنك «جيه بي مورغان تشيس» الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية. واستعرض معه تطلعات البنك في ضوء الفرص التي تتيحها الإمارات، وتوفرها دبي ضمن أجندتها الاقتصادية D33 لتكون دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية في العالم.

وفي 21 مارس، أعلن سموه عن إطلاق منصة مركز دبي المالي العالمي لإطلاق المشاريع ضمن أجندة «دبي الاقتصادية D33» لجعل دبي ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية. وتقدم المنصة فرصاً لتأسيس 200 مشروع واستقطاب رؤوس أموال بقيمة ملياري درهم. والتقى سموه، في 21 مارس، مع كريستيان أولبريتش، الرئيس العالمي لشركة «جيه إل إل» للاستثمار العقاري واستعرض تطلعات الشركة في المنطقة، والإمكانيات الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارات ودبي.

تكنولوجيا

وفي 8 مايو، شهد سموه انطلاق النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي ينظمها مركز دبي المالي العالمي وتفتح أبوابها لـ 100 جهة عارضة و120 متحدثاً وخبيراً من أكثر من 50 دولة، وسيتم خلالها إبرام أكثر من 20 مذكرة تفاهم لدفع عجلة مستقبل القطاع المالي والابتكار في المنطقة مع شركاء عالميين في القطاع الذي ستصل قيمته إلى 266.9 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بحلول 2027.

وعلى هامش قمة دبي للتكنولوجيا المالية في 9 مايو، التقى سموه كلاً من بيل ونترز الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد، وجيني جونسون الرئيس والمدير التنفيذي لفرانكلين تمبلتون، وبيوش غوبتا الرئيس التنفيذي لبنك دي بي أس سنغافورة، لمناقشة مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار وإقامة شراكات قوية مع أبرز المؤسسات العالمية.

وبتوجيهات سموه، في 10 مايو، حصد مزاد صكوك الخزينة الإسلامية الذي أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي نجاحاً قياسياً، إذ تم استلام عطاءات بقيمة 8.3 مليارات درهم وتجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرات. وبلغت قيمة المزاد 1.1 مليار درهم.

وفي 10 مايو، التقى سموه مع جيمس جورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مورجان ستانلي، وناقش الفرص التي يمكن للمؤسسات المالية العالمية الاستفادة منها في دبي في ظل ما توفره من بيئة مالية عالية الكفاءة، وأطر تشريعية تدعم النمو وتعزز النجاح.

نمو

والتقى سموه في 12 مايو مع جولي سويت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «أكسنتشر» العالمية واستعرض سبل التعاون بين الشركة ودولة الإمارات ودبي، وكيفية الاستفادة من فرص النمو الاقتصادي القوي.

ودشن سموه في 16 مايو مركز دبي للشركات العائلية الذي يهدف إلى توفير بيئة حاضنة للحفاظ على الشركات العائلية وتطويرها وتعزيز استدامتها ورفع مساهمتها الاقتصادية في دبي. ويقدم المركز العديد من البرامج لتطوير حوكمة هذه الشركات وإعداد قياداتها من الجيل القادم.

وفي 18 مايو، زار سموه هيئة دبي الرقمية واطلع على أبرز مشاريعها، وجهود الهيئة في قيادة التحول الرقمي لتنعكس في كل مظاهر الحياة في دبي.

وشهد سموه في 21 مايو توقيع مذكرة تفاهم بين مركز دبي للشركات العائلية في غرف دبي ومركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي بهدف تعزيز التعاون في مجالات متعددة لضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحقيق أفضل النتائج للشركات العائلية.

والتقى سموه، في 24 مايو مع دوجلاس بيترسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لوكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية الرائدة في مجال التصنيفات الائتمانية وناقشا السياسات الاقتصادية التي تتبعها دبي لتعزيز مرونتها ونمو قطاعاتها الاقتصادية المختلفة وتطوير أسواقها المالية. وفي 25 مايو، التقى سموه بتشارلز مييرز، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «إيكونيكس» الرائدة العالمية في مجال الحلول الرقمية ومراكز البيانات، وناقش مشاريع الشركة وما توفره لها دبي من فرص واعدة للنمو في المجالات الرقمية.

تحكيم

واطلع سموه، في 8 يونيو، على التقرير السنوي لمركز دبي للتحكيم الدولي للعام الماضي. وسجل المركز 340 قضية جديدة بنسبة زيادة تبلغ 23 % عن العام السابق، وتضمنت 44 % من هذه القضايا أطرافاً دولية.

وفي 14 يونيو، عقد سموه اجتماع لجنة الميزانية العامة للاتحاد لمناقشة مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024، واطلع على مستجدات المشاريع الرأسمالية والتنموية المعتمدة التي تم إنجازها خلال الأشهر الماضية، ومؤشرات العام الحالي التي تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات.

وفي 24 يوليو، أعلن سموه عن انتخاب بنك التنمية الجديد لدول البريكس ثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات الدولية المالية الدولية في وزارة المالية، لمنصب عضو مجلس الإدارة ومدير المجموعة خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في شنغهاي.

وفي 1 أغسطس، اطلع سموه على أداء مركز دبي المالي العالمي للنصف الأول من 2023 والذي حقق معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع عدد الشركات المسجلة في المركز إلى 4949 شركة بزيادة تقدر بـ 23 %، وارتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار إلى 811 شركة بزيادة تقدر بـ 35 %، كما يحتضن المركز 1443 شركة مرتبطة بالقطاع المالي والابتكار بزيادة تقدر بـ 15 % وارتفع إجمالي عدد القوى العاملة في المركز إلى 39,140 موظفاً بزيادة تقدر بـ 20%.

خطة

وفي 6 أغسطس، أطلق سموه الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية «2023 – 2026»، التي تواكب رؤية الإمارات وتطلعات قيادتها، وفقاً لهذه الاستراتيجية الوطنية ستتبنى الوزارة أفضل الممارسات العالمية وتعزز ريادتها وتميّزها، وستعمل لتمكين الكفاءات والمؤسسات الوطنية، وخلق منظومة حكومية تدعم الابتكار وتعزز الثقة والشفافية في منظومتنا المالية.

وأعلن سموه، في 24 أغسطس، أن انضمام الإمارات لمجموعة البريكس هو انعكاس لرؤى وتوجهات القيادة المتمثلة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والتنمية الاقتصادية، وتعزيز شراكات دولية متعددة الأطراف ودعم الازدهار الاقتصادي عبر استراتيجيات مبتكرة.

وفي 17 سبتمبر، أعلن سموه أن الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع على كافة المستويات في 2022 شمل تنوعاً في إيرادات الدولة ونمواً قياسياً فيها على أساس سنوي بنسبة 31.8 %، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1 % لتصل إلى 427.12 مليار درهم، ونمواً بنسبة 94.5 % في صافي اقتناء الأصول غير المالية.

وأطلق سموه في 3 أكتوبر، برنامج دبي لإدارة الشركات العائلية، الذي يهدف البرنامج لتمكين الصف الثاني في الشركات العائلية لضمان استمراريتها والتعاقب السلس لملكيتها وإدارتها وتعزيز حضورها العالمي.

ميزانية

وفي 9 أكتوبر، أعلن سموه اعتماد مجلس الوزراء الميزانية العامة للاتحاد للسنوات 2024 - 2026 بقيمة 192 مليار درهم، واعتمد المجلس الميزانية الخاصة لسنة 2024 بإجمالي مصروفات تقديرية نمت إلى 64 مليار درهم.

وفي 15 أكتوبر، افتتح سموه في «دبي هاربر» وبتنظيم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معرض «إكسباند نورث ستار 2023» أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم بمشاركة 1800 شركة ناشئة و250 متحدثاً، والذي يعد الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات وجمع التمويل والتمويل المشترك، ويستقطب أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تصل إلى تريليون دولار، ويسهم في تعريف الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحول نحو اقتصادٍ رقمي.

وفي 16 أكتوبر، حضر سموه الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي الذي ينظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، واطلع على آخر تطورات واقع الاستثمار العالمي واتجاهاته.

وفي 21 أكتوبر، استقبل سموه رن ديكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لبنك أوف كوميونيكيشنز الصيني واستعرض سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والمالية القوية بين الإمارات والصين ودعم الشراكة بين قطاعات المال والأعمال في دبي والصين، في ظل ما توفره دبي من مقوّمات جذب لهم.

والتقى سموه، في 22 أكتوبر، لي هسين لونغ، رئيس وزراء سنغافورة وناقش تعزيز الشراكة بين الجانبين في المرحلة المقبلة في مختلف المجالات الحيوية خاصة مجالات الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والتصنيع والأبحاث والتطوير والابتكار وغيرها من القطاعات المرتبطة بصناعة المستقبل.

وفي 24 أكتوبر، أصدر سموه قراراً بتشكيل لجنة فضّ منازعات الشركات العائلية والملكيات العائلية في دبي بهدف تحقيق استدامتها والحفاظ على دورها المحوري في اقتصاد دبي.

واجتمع سموه في 26 أكتوبر مع أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، لمناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية والتنموية في الإمارات، وسبل تعزيز شراكتنا وتقديم الدعم اللازم للمجموعة لتحقيق أدوارها التطويرية في المنطقة.

وفي 9 نوفمبر، التقى سموه مع بإرنست تانر، رئيس مجلس إدارة شركة ليندت آند سبرونغلي العالمية، وناقشا في اللقاء سبل دعم الشركات الكبرى لترسيخ أعمالها في دبي والتطور المستمر الذي تشهده البيئة الاستثمارية المشجعة وأثرها على موقع دبي كمركز عالمي للمال والأعمال.

معرض

وفي 13 نوفمبر، زار سموه معرض دبي للطيران الذي يعد أحد أهم معارض الطيران والنقل الجوّي والدفاع والفضاء في العالم، وقام بجولةٍ تفقدية في أرجائه شملت أجنحة الشركات العالمية والوطنية المشاركة فيه. وفي 14 نوفمبر، افتتح سموه المقر الإقليمي الجديد للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في دبي، واطلع على أنشطة الهيئة وأهم خططها.

وفي 16 نوفمبر، التقى سموه مع قيادات مركز دبي للتحكيم الدولي واستعرض التطور السريع الذي يشهده المركز كأكبر مركز لتسوية المنازعات بالطرق البديلة في الشرق الأوسط.

وفي 24 نوفمبر، شهد سموه تدشين مسار الخط الأزرق لمترو دبي بطول 30 كم، و14 محطة لخدمة 9 مناطق يقدر عدد سكانها بأكثر من مليون نسمة وفق خطة دبي الحضرية 2040.

وفي 3 ديسمبر، التقى سموه مع روث بورات الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والشؤون المالية لـ«ألفابيت» و«جوجل»، إحدى أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتناول اللقاء استعراض نتائج الشراكة المثمرة بين دبي وشركات ومطوري التكنولوجيا، وما توفره دبي من بنية تحتية تكنولوجية متطورة ومنصة نموذجية داعمة لشركات التطوير والابتكار العالمية.

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