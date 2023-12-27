أحمد بن محمد.. مبادرات ريادية تواكب وتدعم مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت القرارات والمبادرات التي أطلقها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال عام 2023، تفرد إمارة دبي وتميزها التنموي، فيما عكس ذلك رؤية قيادية متميزة لسموه، طالت نتائجها الإيجابية مختلف القطاعات الخدمية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فضلاً عن دعم وتطوير الكوادر والمؤسسات الإعلامية الإماراتية وتمكينها من القيام بدورها تجاه المجتمع على أساس مهني متطور.

وشهد شهر يناير العديد من الفعاليات، حيث افتتح سموه في 10 يناير فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2023»، والذي استقطب أكثر من 26 ألف زائر ومشارك من 82 دولة.

وتحت رعاية سموه، أعلن اتحاد الإمارات للصقور في 11 يناير إطلاق بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2022 – 2023 ضمن نسختها الثانية، وذلك تأسيساً على النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى من البطولة العام الماضي.

وحضر سموه الخلوة الإعلامية التي نظّمها مجلس دبي للإعلام في 11 يناير، لمناقشة عملية تطوير «مؤسسة دبي للإعلام»، ووضع تصورات لمتطلبات تحديث قطاعاتها المختلفة، تغطي من خلالها كافة الأفرع الإعلامية، سواء المسموعة أو المرئية أو المطبوعة وكذلك الرقمية، ورفع كفاءة وتنافسية أذرعها المختلفة، وتوسيع نطاق انتشارها وتعزيز رصيدها من المصداقية والثقة، الذي كونته لدى المتلقي على مدار سنوات طويلة داخل الإمارات وخارجها.

وجهات دبي

وبتوجيهات من سموه في 24 فبراير، واصلت حملة «وجهات دبي» إبراز معالم وفعاليات الإمارة، والتي ركزت على مختلف المجالات الثقافية والفنية والإبداعية، في ضوء ما تحفل به أجندة دبي من فعاليات وأنشطة على قدر كبير من التميز في هذا المجال.

وافتتح سموه في 9 مارس، معرض دبي العالمي للقوارب 2023، الذي يعد واحداً من أبرز معارض اليخوت في العالم، والذي يسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة للمنطقة وجهة بحرية رائدة على مستوى العالم، ويرسّخ مكانة دبي بين أفضل عشرة مراكز بحرية في العالم. وشهد سموه في 14 مارس، فعاليات النسخة الثالثة من «قمة التجزئة» 2023، التي انطلقت بمشاركة عدد من أهم العلامات التجارية العالمية الرائدة، وأكثر من 900 مشارك من حول العالم، لمناقشة اتجاهات ومستقبل وفرص نمو قطاع التجزئة العالمي.

ريادة إعلامية

وفي 11 أبريل، حضر سموه منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثامنة التي نظمها نادي دبي للصحافة، بمشاركة مجموعة من رواد الإعلام المحلي، وقيادات مؤسسات الإعلام الإماراتية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية وكبار الكُتّاب والمفكرين وصُنّاع الرأي، والقائمين على العمل الإعلامي في دولة الإمارات.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في 28 أبريل، المرسوم رقم (21) لسنة 2023، بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً ثانياً لحاكم الإمارة.

وافتتح سموه في 1 مايو فعاليات معرض سوق السفر العربي الذي استضافته دبي، بمشاركة أكثر من 2000 عارض وممثل من أكثر من 150 دولة، ورحّب سموه بالشركات العالمية والإقليمية المشاركة في الحدث الأول على مستوى المنطقة في مجال السفر والسياحة والضيافة.

وشهد سموه في 2 مايو، افتتاح الدورة التاسعة من المعرض والمؤتمر الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المُقامة تحت شعار التجارة العالمية المناطق الحرة منظومة من الثقة تدعم الازدهار.

وحضر سموه في 14 مايو، الحفل الذي أقامته السفارة البريطانية في دبي، بمناسبة الاحتفال بتتويج الملك تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والملكة كاميلا.

شؤون المواطنين

والتقى سموه في 16 مايو أعضاء اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين في دبي، حيث اطلع سموه على نتائج أعمال اللجنة ضمن مساراتها التي تستهدف ترسيخ الاستقرار الاجتماعي والأسري والسكاني، ورفع جودة حياة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم، وتوفير فرص تنموية للشباب، كما اطلع سموه على المشاريع المستقبلية للجنة.

وترأس سموه في 24 مايو اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، حيث أشاد بالإسهامات الجليلة والأثر الإيجابي الكبير للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الوطنية، والتي وصفها سموه بأنها تعتبر السلطة التشريعية للجنة، انطلاقاً من دورها في تحديد الأطر العامة، واعتماد السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بالارتقاء بالحركة الأولمبية.

وزار سموه منطقة حتّا في 4 يونيو لتفقد سير العمل في عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، التي تضمنتها المرحلتان الأولى والثانية من عملية التطوير الشامل هناك، وأكد سموه أن عملية التطوير الشاملة، والتي تطال مختلف مناطق دبي وقطاعاتها الحيوية، تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف الطموحة التي تم تحديدها لمستقبل التنمية.

استراتيجية رياضية

ثمّن سموه في 7 يونيو، قرار مجلس الوزراء باعتماد الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، لما لهذا القرار من دلالة واضحة على أن الرياضة تأتي ضمن أولويات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأن الحرص على ازدهارها والتميّز فيها وجعلها أسلوباً للحياة، أمر يعكس مدى التقدير لأهميتها وأثرها في تقدّم الأمم والشعوب ورقيها. وزار سموه مقر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في 14 يونيو، حيث تفقد قطاعات الدائرة المختلفة، واستمع سموه لعدد من المبادرات الاستراتيجية والمشاريع المستدامة بالدائرة، والتي تشكل منظومة استباقية متكاملة في تعزيز الوعي الديني في إمارة دبي.

وأعلن سموه في 21 يونيو، منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام الإماراتيين تحت مظلة مجلس دبي للإعلام، وذلك لتشجيع الشباب الإماراتيين على الدخول في مجال الإعلام، في حين تتماشى هذه الخطوة مع الأهداف والاختصاصات التي حددها القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن إنشاء مجلس دبي للإعلام، في ما يخص دعم وتطوير الكوادر الإعلامية الإماراتية، فضلاً عن اختصاص المجلس بدعم المؤسسات الإعلاميّة وتمكينها من القيام بدورها تجاه المجتمع على أساس مهني متطور.

وبتوجيهات سموه، اعتمد الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في 5 يوليو، تنظيم كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للفرق الدولية، والملتقى الدولي الأول لرياضات وسباقات الصقور خلال ديسمبر من العام الجاري.

هوية مؤسسية

أعلنت اللجنة الانتخابية للجنة الأولمبية الوطنية في 7 أغسطس، فوز سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية حتى 2024.

واعتمد سموه في 21 سبتمبر الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة دبي للإعلام، كما اعتمد هويتها المؤسسية الجديدة، إيذاناً ببدء مرحلة مهمة من تطوير قدرات المؤسسة وتحويلها إلى العمل على أسس تجارية تنافسية، توازياً مع عملية التطوير الشاملة، التي ستطال كافة أذرعها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية وكذلك منصاتها الرقمية، سعياً لمواكبة المؤسسة لمكانة دبي عاصمة اقتصادية وإعلامية رئيسة في المنطقة.

كما التقى سموه في 26 سبتمبر، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مقر انعقاد منتدى الإعلام العربي، وتم خلال اللقاء استعراض جهود الأمانة العامة في دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في المجلس.

وشهد سموه في 26 سبتمبر، حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي»، في دورتها الـ22، والذي نظمه نادي دبي للصحافة تزامناً مع فعاليات اليوم الأول للدورة الــ21 لمنتدى الإعلام العربي.

خطط تطوير

وعملاً بتوجيهات سموه بتطوير إعلام دبي وإمداده بكافة مقومات التميز من أجل الارتقاء بمخرجاته، وتأكيد دوره كشريك فاعل في دعم القطاع الإعلامي والإبداعي على مستوى العالم العربي، كشفت «دبي للإعلام» في 26 سبتمبر عن تفاصيل خطة تطوير شاملة تتضمن جملة من المبادرات المبتكرة، التي ستركز عليها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، في ضوء مستهدفات استراتيجيتها الجديدة والتي اعتمدها سمو رئيس مجلس دبي للإعلام مؤخراً، لتطوير مختلف قطاعات المؤسسة.

وشهد سموه في 1 نوفمبر انطلاق فعاليات منتدى دبي للأعمال، الذي نظمته غرف دبي تحت شعار «تحوّل القوة الاقتصادية.. دبي ومستقبل التجارة العالمية».

وبحضور سموه، أطلقت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» في 1 نوفمبر، صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، في خطوة تسهم بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، في 5 نوفمبر، المرسوم رقم (49) لسنة 2023 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيساً أعلى لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

حلول مستدامة

وافتتح سموه في 15 نوفمبر فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، ونوّه سموه بالتطور السريع الذي تحققه دبي في تبنّي الاستراتيجيات والحلول المستدامة، وبنجاح المعرض ضمن دوراته المتعاقبة وعلى مدار 25 عاماً، مثنياً على جهود القائمين عليه، وعلى مكانته كأحد أهم المعارض المتخصصة على مستوى العالم والأكبر من نوعه في المنطقة.

وكرم سموه في 20 نوفمبر أبطال الإمارات المتوّجين بـ31 ميدالية في دورتي الألعاب الآسيوية والبارالمبية الآسيوية في هانغتشو الصينية، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في تطوير الحركة الأولمبية ودفعها قُدماً، عملاً برؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير البيئة النموذجية لازدهارها، ورعاية المواهب الرياضية الوطنية.

وحضر سموه في 20 نوفمبر فعاليات المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-23، المنبثق من الاتحاد الدولي للاتصالات، إحدى المنظمات الرئيسة للأمم المتحدة بمشاركة أكثر من 4500 مسؤول حكومي من 193 دولة، وممثلي 900 منظمة دولية وجامعة وشركة لبحث مستقبل القطاع.

وشهد سموه في 21 نوفمبر افتتاح النسخة الثامنة من «قمَّة المعرفة» التي تنظمها مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت شعار «مدن المعرفة والثورة الصناعية الخامسة».

تمويل الأفكار

وأطلق سموه في 27 نوفمبر «صندوق الفرجان» بهدف تمويل الأفكار والمشاريع الاجتماعية في الأحياء والفرجان السكنية بدبي، وبما ينعكس على تعزيز جودة حياة المواطنين وتمكينهم اقتصادياً واجتماعياً. وشهد سموه في 28 نوفمبر، افتتاح الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي نظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي».

وترأّس سموه في 28 نوفمبر الاجتماع الأول لمجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، للاطلاع على التوجهات المستقبلية وتعزيز دورها الإنساني حول العالم.

وبتوجيهات سموه، وتزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، انطلقت في 1 ديسمبر منافسات كأس الاتحاد لسباقات الصقور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز