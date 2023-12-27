شبكة اتصالات تخدم الخطة التنموية الحضرية في حتا

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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تتسارع وتيرة التنمية الحضرية الكبيرة في حتا بشكل كبير، وذلك لترسيخها وجهة سياحية متميزة، ومقصداً لكافة النشاطات الترفيهية التي تناسب كافة الأذواق، وانطلاقاً من هذه الرؤية الحضارية المتميزة، تكثّفت الخطط الاستراتيجية لكافة القطاعات المعنية، لتوفير خدمات راقية، من شأنها مساعدة الجهات والمؤسسات العاملة هناك، في تأدية عملها بتميز واحترافية كبيرين.

ويأتي توفير شبكة متطورة من الاتصالات المتخصصة التي تعتمد عليها العديد من الجهات الخدمية، كالشرطة والإسعاف والدفاع المدني، وصولاً لتنظيم الفعاليات المتنوعة، لتكون عصب نجاح مهماً، لتأدية مهامها بشكل جيد، بما يعود إيجاباً على زوار حتا وقاطنيها، ولذلك توفر مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة في دبي، شبكة اتصال متطورة لتوفير خدمات اتصالات متخصصة عالمية المستوى لمختلف المؤسسات الخدمية.

وتوفر المؤسسة شبكة تغطية اتصالات مثالية، لكافة الجهات الخدمية الحكومية والخاصة هناك تساعدها في تأدية مهامها باحترافية، حيث تم الانتهاء من تغطية مدينة حتا بشكل كامل من الاتصالات، والتي تعتمد فيها على تقنيات شبكة الجيل الرابع، وذلك لمواكبة تسارع وتيرة التنمية بشكل كبير، ما يتطلب تقديم وتعزيز الخدمات فيها بما يتناسب مع التطور الحاصل حالياً، بما في ذلك قطاعات الأمن والسلامة، كالشرطة والدفاع المدني والإسعاف، إلى جانب القطاعات الأخرى المهمة، كالطرق والمواصلات، وغيرها من الدوائر الحكومية في الإمارة، حيث تعمل المؤسسة على تلبية جميع احتياجات الطوارئ والاتصالات الحرجة والعمليات الرئيسية والحيوية لتلك الجهات.

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