الرحلات الجبلية في حتا.. تجربة ممتعة ومغامرة لا تنسى

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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تعتبر الرحلات الجبلية في مدينة حتا من بين أكثر الوجهات السياحية المميزة في الدولة، حيث تقدم هذه الرحلات تجربة فريدة من نوعها للزوار الذين يتطلعون للاستمتاع بجمال الجبال الخلابة والمغامرات.

وتشتهر حتا بمناظرها الطبيعية الرائعة وتضاريسها المتنوعة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برحلات عبر الجبال والوديان، وتتوفر العديد من خيارات الرحلات الجبلية، بدءاً من الجولات القصيرة لمدة نصف يوم إلى الرحلات الطويلة التي تستمر لعدة أيام.

وتتضمن تجربة الرحلات الجبلية في المنطقة العديد من الأنشطة المشوقة التي تستهوي الزوار، ويمكن للمشاركين في الرحلات الاستمتاع بالجولات على متن الدرجات الهوائية لاستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة، كما يمكنهم تجربة رياضة التسلق والاستمتاع بغروب الشمس الساحر بين الجبال.

واعتبر شهاب أحمد شاكر الرحلات الجبلية في حتا استقطاباً مثالياً للعوائل التي تبحث عن تجربة سياحية ممتعة وآمنة في ظل ما توفره الجهات المختصة في المدينة من وسائل حماية واحتياطات متكاملة، حيث يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بالمغامرة والمرح بين الجبال، من خلال المرافق الملائمة والمخيمات المجهزة الموجودة لتلبية احتياجات الأسرة.

وأوضح أن هذه الرحلات فرصة لتعزيز التواصل والروابط العائلية، ويمكن للأفراد التفاعل والتعاون في الأنشطة المختلفة، مما يخلق ذكريات لا تُنسى ويعزز الترابط العائلي، وهي فرصة للاستمتاع بأجمل شتاء في العالم، وانتهاز الفرصة لقضاء إجازة المدارس الشتوية مع العوائل، كما يمكن حضور المهرجانات والعروض الحية والفعاليات الثقافية التي تعزز التراث المحلي وتوفر تجارب ثقافية ممتعة للأطفال والكبار على حد سواء، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة والمزايا التي توفرها هذه المدينة الجميلة.

مغامرة بين الجبال

وقال الدكتور حمادة العنتبلي، إن الرحلات الجبلية في حتا تعتبر تجربة لا تنسى للراغبين في استكشاف الطبيعة الساحرة والتراث الثقافي للدولة، حيث توفر هذه الرحلات فرصة للمغامرة والتجربة الشيقة بين الجبال، وتتيح للزوار الاستمتاع بروح الاستكشاف والمغامرة.

ونصح زوار حتا بالتخييم، إذ يعتبر فرصة رائعة للاستمتاع بالهدوء والجمال الطبيعي الساحر لهذه المنطقة، والاستمتاع بالأنشطة الطبيعية والتواصل مع الطبيعة في بيئة استثنائية، ويمكنهم الاستمتاع بالأنشطة الطبيعية المتنوعة مثل القيام برحلات المشي واستكشاف المسارات الجبلية، والتجول في الصحارى الشاسعة، واكتشاف الحدائق الطبيعية الخلابة، فضلاً عن الاستمتاع بالمناظر الطبيعية المدهشة، ومشاهدة النجوم في السماء الصافية ليلاً.

وفي السياق ذاته قال حاتم الملاح إن حتا من الوجهات التي تستحق الزيارة، حيث تتميز بالجبال الخلابة والوديان الخضراء والكهوف الغامضة التي تشعر مرتاديها وكأنهم في عالم آخر، كما تتميز برحلاتها الجبلية التي توفر إمكانية استكشاف المناظر الطبيعية الخلابة والاستمتاع بالمغامرات.

وأوضح أن حتا خيار رائع لقضاء الإجازة كونها وجهة مثالية للراحة والاسترخاء وقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، حيث توفر الأنشطة الخارجية مثل الرحلات الجبلية والتسلق وركوب الدراجات الهوائية، ويمكن استكشاف المسارات المخصصة والتجول في الوديان والتلال الخضراء.

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