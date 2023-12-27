جائزة لـ «طرق دبي» عن النظام الذكي للمواقف 

المصدر: دبي - البيان

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حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي على جائزة «الشرق الأوسط للتميز التكنولوجي 2023» عن فئة المدينة الذكية – فئة الحكومات، وذلك عن مشروع نظام التفتيش الذكي للمواقف، وتكرم هذه الجائزة الهيئات والمؤسسات الحكومية التي قدمت إنجازات رائدة واستثنائية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنقل والاستدامة.

كما تم اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تفتيش مواقف السيارات من خلال نظام يستخدم العديد من أجهزة الاستشعار المتقدمة وكاميرات حديثة وبرامج متخصصة للرقابة على المركبات الموجودة في مناطق المواقف، إلى جانب تصميم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة ودقة عمليات التفتيش وأتمتتها.

وتتضمن التقنيات المستخدمة خاصية تحليل البيانات الضخمة لأرقام لوحات المركبات من خلال استخدام كاميرات رقمية ذكية تعمل بكفاءة ودقة عالية.

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