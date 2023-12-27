45 عرضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً خلال احتفالات رأس السنة بدبي

المصدر: دبي ـ البيان

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كشفت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية عن استعداداتها لرأس السنة، والتي قامت من خلالها بتصريح الألعاب النارية وتفتيش المواقع المقام بها العروض والإشراف عليها.

وتم منح تراخيص لأكثر من 45 عرضاً للألعاب النارية في 32 موقعاً موزعةً في إمارة دبي، وأكدت المؤسسة أنه سيتم نقل أكثر من 38000 طن من الألعاب النارية من المخازن إلى مواقع الاحتفالات تحت إشراف خبراء من المؤسسة وبالتعاون مع شرطة دبي.

وانتهى فريق التفتيش التابع للمؤسسة من زيارة جميع المواقع التي ستقام فيها عروض الألعاب النارية، وذلك للتأكد من تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المواقع، كمسافة الأمان بين الموقع ومدة العرض والجمهور وغيرها.

إضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة لإخلاء الجمهور في حال حدوث طارئ، وأشارت المؤسسة إلى أن التراخيص تمنح في الوقت نفسه للجهات الراغبة في تنظيم عروض ألعاب نارية بشرط التعاقد مع الشركات المختصة والمعتمدة في نشاط الألعاب النارية، والتي تضم خبراء وفنيين للتعامل مع الألعاب النارية.

وتتوزع مواقع الألعاب النارية كالتالي: برج خليفة، منتجع باب الشمس الصحراوي، نادي جميرا للغولف، نادي الإمارات للغولف، منتجع سوفتيل دبي النخلة، نادي المرابع العربية للغولف، كلوب فيستا ماري النخلة، فندق ون آند أونلي رويال ميراج، دبي فيستيفال سيتي مول، فندق أتلانتس النخلة، فندق ذا رويال النخلة، برواز دبي، فندق بلازو فيرساتشي دبي، مجموعة جميرا «برج العرب»، «ذا بيتش & بلوواترز- جي بي ار»، لوحة حتا، القرية العالمية، دبي باركس آند ريزورتس، شارع السيف فندق العنوان مونتجمري دبي، نادي توب جولف دبي، منتجع لو رويال مريديان بيتش - دبي، فندق جيه ايه بيتش جبل علي، منتجع بولغري دبي، منتجع فور سيزونز جميرا بيتش، فندق بارك حياة دبي، نشاما تاون سكوير، فندق ون آند أونلي جزيرة النخلة، فندق فايف نخلة جميرا، واحة مرموم «مخيم»، حي دبي للتصميم، ومنتجع نيكي بيتش ريسورت اند سبا.

وتشير مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إلى أن ترخيص شركات الألعاب النارية يتطلب توفير خبراء وفنيين ومساعدين وسائقين يدركون مبادئ الإطفاء، كما يجب أن تتميز المركبات التي تنقل الألعاب النارية بمواصفات خاصة محددة من المؤسسة، وذلك لتحقيق أعلى درجات السلامة لمرتادي الطرق والسائقين أنفسهم في حال تعرض هذه المركبات لحادث طارئ، وأكدت المؤسسة أنها تعمل على تأهيل الفنيين والسائقين من خلال تنظيم دورات وورش عمل كما هو الحال مع حراس الأمن الذين يتواجدون في مواقع الألعاب النارية ليكونوا على دراية تامة بآلية إخلاء الجمهور في حال حصول طارئ.

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